Kendra Trikona Raja Yoga: పవర్ ఫుల్ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి వివాహాంతో పాటు ఉద్యోగం గ్యారంటీ..

Kendra Trikona Raja Yoga:జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల ఎల్లపుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి అలా 12 రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. అలా 12 రాశులపై సంచరించడం వలన కొన్ని సానుకూల, ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయి. కొన్నిసార్లు గ్రహాల కదలిక కారణంగా ప్రత్యేక రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు అలాంటి రాజయోగాల్లో కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఒకటి.
Kendra Trikona Raja Yoga 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడిని నవ గ్రహాలలో అసురుల గురువుగా పిలుస్తారు. శుక్రుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్లామర్, లవ్, విలాసం, సంపద, కళలు, శ్రేయస్సు , భార్యా భర్తల అనుబంధానికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. వృషభం, తులారాశి అధిపతి అయిన శుక్రుడు తన స్థానం మారినప్పుడల్లా కొన్ని రాశులపై తన ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. ఇప్పటికే శుక్రుడు దాని తన ఉచ్చరాశి అయిన మీనరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అదేవిధంగా, శని ఇప్పటికే మీనంలో సంచరిస్తున్నందున, ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరస్తోంది.
శనీశ్వరుడు.. క్రమశిక్షణ, కృషి వంటి సద్గుణాల కారకుడు. శుక్రుడు, శని దేవుడు కలయికతో వలన స్థిరమైన సంపద, గౌరవం లభిస్తాయి. కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం యొక్క ప్రభావం 12 రాశులపై ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనం కలగబోతుంది. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి...
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి, ఈ రాజయోగం 11వ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయ పడుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో, ఆర్థిక లాభాలతో పాటు ఎగుమతి-దిగుమతి రంగంలో మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతితో పాటు జీతం పెరుగబోతుంది. ఈ కాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తాయి. మీరు మీ కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి : ధనుస్సు రాశి వారికి, ఈ రాజయోగం 3వ ఇంట్లో సంభవిస్తుంది. ఇది ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాల కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవం మరింత పెరుగుతుంది. ఈ సమయం ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. మీ కుటుంబ జీవితం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి, ఈ రాజయోగం 12వ ఇంట్లో సంభవిస్తుంది. దీని కారణంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా పడుతుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడపగలుగుతారు. అవివాహితులకు, వివాహ యోగం సిద్ధించబోతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. శుక్రుడి ఆశీస్సులతో, మీకు విలాసవంతమైన జీవితంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. విదేశీయాన అవకాశాలు కూడా రావచ్చు.
మొత్తం మీద, మీనరాశిలో శుక్రుడు మరియు శని కలయిక వల్ల ఏర్పడిన ఈ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగాన్ని కష్టపడి పనిచేసే సమయంగా పరిగణించవచ్చు. అంతేకాదు ఆయా రాశులకు ఆర్థిక స్థిరత్వం, గౌరవంతో పాటు ఆనందాన్ని తీసుకురాబోతుంది. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.
గమనిక: ఈ వార్తలోని సమాచారం మన జ్యోతిష్య శాస్త్రంతో పాటు హిందూ మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.