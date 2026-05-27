Singer Keneesha: బ్రేకప్ తర్వాత కెనిషా జీవితంలో మరో ట్విస్ట్.. సంచలన తీర్పు ఇచ్చిన కోర్టు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 27, 2026, 04:59 PM IST|Updated: May 27, 2026, 04:59 PM IST

Singer Keneesha:తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో గత కొన్ని నెలలుగా నటుడు రవి మోహన్, గాయని కెనిషా పేర్లు పెద్ద చర్చగా మారాయి. వీరిద్దరి స్నేహం, వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. తాజాగా కెనిషాకు సంబంధించిన మరో వార్త ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. దుబాయ్ కోర్టు ఆమెపై తీర్పు ఇచ్చిందనే సమాచారం బయటకు రావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళితే, యూఏఈలో ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ నిర్వహించే ఒక మహిళ గురించి కెనిషా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ మహిళ పరువు నష్టం కేసు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో దుబాయ్ కోర్టు కెనిషాపై జరిమానా విధించిందని తమిళ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఆమె జరిమానా చెల్లించకపోతే దుబాయ్‌లోకి ప్రవేశం నిషేధించే అవకాశం కూడా ఉందని సమాచారం. అయితే అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు.  

ఇక కెనిషా కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాకు కూడా దూరంగా ఉంటున్నారు. చెన్నైని కూడా విడిచి వెళ్తున్నట్లు ఆమె ముందే ఒక పోస్టులో వెల్లడించారు. తన జీవితంలో జరిగిన అనేక సంఘటనలు, ట్రోల్స్, విమర్శలు తనను మానసికంగా బాధించాయని ఆమె చెప్పిన వీడియో అప్పట్లో వైరల్ అయింది. తన వ్యక్తిగత జీవితం, మొదటి వివాహం, గర్భస్రావం, తల్లిదండ్రులను కోల్పోవడం వంటి విషయాలను కూడా ఆమె ఆ వీడియోలో చెప్పుకున్నారు.  

ఇక నటుడు రవి మోహన్‌తో కెనిషా సంబంధం గురించి చాలా వార్తలు వచ్చాయి. రవి మోహన్ తన భార్య ఆర్తితో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత కెనిషా పేరు ఎక్కువగా వినిపించింది. మొదట వీరిద్దరూ కేవలం స్నేహితులమే అని చెప్పినా, తర్వాత పలు ఈవెంట్లలో కలిసి కనిపించడం చర్చకు దారి తీసింది. కేరళలో జరిగిన ఓ సంగీత కార్యక్రమంలో ఇద్దరూ స్టేజ్‌పై హగ్ చేసుకోవడం కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.  

ఈ వివాదాల తర్వాత కెనిషా రవి మోహన్‌కు దూరమయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి. మరోవైపు రవి మోహన్ కూడా కుటుంబ సమస్యల కారణంగా కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉంటానని ప్రకటించారు. తన పిల్లలను చూడనివ్వడం లేదని భావోద్వేగంగా మీడియా ముందు మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఈ మొత్తం వ్యవహారం తమిళ సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.

