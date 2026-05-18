Kerala CM VD Satheesan Salary: కేరళం సీఎం వీడీ సతీశన్ శాలరీ ఎంతంటే..? ఫ్రీగా ఇచ్చే సదుపాయాలు ఇవే..!

Published: May 18, 2026, 10:06 PM IST|Updated: May 18, 2026, 10:13 PM IST

Kerala CM VD Satheesan Salary: కేరళం ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ సోమవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సీఎంతోపాటు 20 మంది మంత్రులు కూడా ప్రమాణం చేశారు. కేరళంలో దశాబ్దం తరువాత యూడీఎఫ్‌ కూటమి అధికారం చేపట్టింది. 2001 తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన సతీశన్.. వరుసగా ఆరుసార్లు గెలుపొందారు. 2021 ఎన్నికల తరువాత ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎన్నిక కాగా.. ఈ ఎన్నికల్లో విజయంతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు.
 

కేరళంలో ఒక ఎమ్మెల్యే నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైనప్పుడు జీతం రూ.70 వేల నుంచి రూ.1,85,000 వరకు పెరుగుతుంది. వారికి ప్రభుత్వ బంగ్లా, జెడ్-క్లాస్ భద్రత, అపరిమిత ప్రయాణం, వైద్య భత్యాలు వంటి విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు కూడా ఉంటాయి.  

దీని ప్రకారం.. ముఖ్యమంత్రి వార్షిక జీతం దాదాపు రూ.22,20,000గా ఉంది. ఇది దేశంలోని అనేక ఇతర రాష్ట్రాల కంటే ఈ జీతం చాలా ఎక్కువే. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన వెంటనే.. తిరువనంతపురంలో విలాసవంతమైన, పూర్తి సదుపాయాలతో కూడిన అధికారిక బంగ్లా కేటాయిస్తారు.  

ఈ బంగ్లా నిర్వహణ.. సిబ్బంది ఖర్చులను ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఈ నివాసంలో ఒక వ్యక్తిగత కార్యాలయం, మీటింగ్ హాల్, 24 గంటలపాటు సేవలు అందించే సిబ్బంది ఉంటారు.  

జీతంతో పాటు ముఖ్యమంత్రికి ఉచిత ప్రయాణం, వాహనం, పెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చులు, వైద్య భత్యాలు లభిస్తాయి. అధికారిక పర్యటనల సమయంలో ఆయనకు వసతి, భోజనం, భద్రతకు అయ్యే పూర్తి ఖర్చును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది.  

కేరళం ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్ర పోలీసులు అత్యున్నత స్థాయి భద్రతను కల్పిస్తున్నారు. ఆయన కాన్వాయ్‌లో బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ వాహనాలు, పైలట్ ఎస్కార్ట్ వాహనాలు, కమాండోలు ఉంటారు.   

పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత కూడా మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు ప్రభుత్వం జీవితకాలం పెన్షన్ అందజేస్తుంది. కేరళంలో వారి పదవీకాలాన్ని బట్టి నెలవారీ పింఛన్లు రూ.8 వేల నుంచి రూ.20 వేలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి.  

