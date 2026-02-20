DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!

Employees News
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)ను 10 శాతం పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు 25 శాతంగా ఉన్న డీఏను 35 శాతానికి పెంచింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 20న అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఏకంగా డిఏని 10% పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. డీఏ పెంపుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నెల జీతంలో మంచి లాభం కలగనుంది. ముఖ్యంగా పెరిగిన ధరలు, జీవన ఖర్చులను ఎదుర్కొనేందుకు ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ పెరిగిన డీఏ మార్చి నెల జీతంలోనే ప్రతిబింబిస్తుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ డీఏ పెంపు కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాకుండా, స్థానిక సంస్థల ఉద్యోగులు, సహాయ పాఠశాలలు, కాలేజీలు, పాలిటెక్నిక్లలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, నాన్-టీచింగ్ సిబ్బందికి కూడా వర్తిస్తుంది. అలాగే ఫుల్టైమ్ కాంటింజెంట్ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ ప్రయోజనం అందుతుంది.
అంతేకాదు, పార్ట్టైమ్ టీచర్లు, పార్ట్టైమ్ కాంటింజెంట్ ఉద్యోగులు, మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరిన పెన్షనర్లకు కూడా పెరిగిన డీఏ లెక్కింపు వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. వారి అర్హత ఉన్న వేతనం ఆధారంగా డీఏ లెక్కిస్తారు.
ఇదే సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు కూడా గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. డియర్నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్)ను కూడా 10 శాతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పెరిగిన డీఆర్ ఏప్రిల్ నెల పెన్షన్లో చెల్లించనున్నారు. దీంతో పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందేవారికి కూడా ఆర్థికంగా కొంత ఊరట లభించనుంది.
డీఏ పెంపు వల్ల వచ్చే బకాయిల చెల్లింపుపై వేరు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన అదనపు ఖర్చును ఆయా సంస్థలే తమ వనరుల నుంచి భరించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
అయితే ఈ ఉత్తర్వులు కేరళ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ (KSEB), కేరళ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (KSRTC) ఉద్యోగులకు వర్తించవని ప్రభుత్వం తెలిపింది. వీరికి వేరు ఆదేశాలు జారీ అవుతాయని పేర్కొంది.