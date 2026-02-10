English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • DA and DR Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ, డీఆర్ పెంపుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

DA and DR Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ, డీఆర్ పెంపుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

Good News To Employees
కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ఒక కీలక నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది. డీఏ (డీయర్నెస్ అలవెన్స్) మరియు డీఆర్ (డీయర్నెస్ రిలీఫ్)లను పెంచుతూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 22 శాతం నుంచి 25 శాతానికి ఈ భత్యాలను పెంచింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆర్థికంగా కొంత ఊరట పొందనున్నారు.
1 /6

ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, పెరిగిన డీఏను 2026 ఫిబ్రవరి నెల జీతంతో కలిసి చెల్లించనున్నారు. అలాగే పెరిగిన డీఆర్‌ను 2026 మార్చి నెల పెన్షన్‌తో కలిసి పెన్షనర్లకు అందించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ స్పష్టంగా వెల్లడించింది.  

2 /6

ఈ డీఏ ఉత్తర్వులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, సహాయ పాఠశాలల సిబ్బంది, ప్రైవేట్ కాలేజీలు, పాలిటెక్నిక్ ఉద్యోగులు, స్థానిక సంస్థల ఉద్యోగులు, పూర్తి కాల కాంటింజెంట్ ఉద్యోగులకు వర్తిస్తాయి. అలాగే పార్ట్ టైం ఉపాధ్యాయులు, పార్ట్ టైం కాంటింజెంట్ ఉద్యోగులు వారు పొందే జీతం ఆధారంగా ఈ డీఏ పొందుతారు. తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరిన పెన్షనర్లకు కూడా ఈ పెరిగిన డీఏ వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.  

3 /6

డీఆర్ ఉత్తర్వులు రాష్ట్ర సేవల పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లు, ఎక్స్‌గ్రేషియా పెన్షనర్లు, ఎక్స్‌గ్రేషియా కుటుంబ పెన్షనర్లకు వర్తిస్తాయి. స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన అదనపు ఖర్చును ఆయా సంస్థలే తమ నిధుల నుంచే భరించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.  

4 /6

రాష్ట్ర పీఎస్‌యూలు, స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థలు, బోర్డులు, గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్ సంస్థలకు ఈ డీఏ, డీఆర్ పెంపు కొన్ని షరతులతో వర్తిస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ నమూనా ప్రకారం డీఏ, డీఆర్ చెల్లిస్తున్న సంస్థలు తమ పాలక మండలి నిర్ణయం మేరకు ఈ పెంపును అమలు చేయవచ్చు. అయితే ఆర్థికంగా భరించలేని సంస్థలు ముందుగా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేరళ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు, కేరళ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ వంటి సంస్థలకు మాత్రం ప్రత్యేక డీఏ, డీఆర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

5 /6

ఇదిలా ఉండగా సచివాలయ యాక్షన్ కౌన్సిల్ ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. డీఏ బకాయిలను వెనక్కి తేదీ నుంచి చెల్లించకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ సచివాలయానికి నిరసన మార్చ్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. కౌన్సిల్ కన్వీనర్ ఎం.ఎస్. ఎర్షాద్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదని విమర్శించారు.

6 /6

మరోవైపు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి కె.ఎన్. బాలగోపాల్ 2026–27 బడ్జెట్‌లో డీఏ, డీఆర్ చెల్లింపుల్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. తాజా డీఏ, డీఆర్ పెంపు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కొంత ఉపశమనం ఇచ్చినప్పటికీ, బకాయిలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Kerala Government Employees DA Hike Kerala Pensioners DR Increase DA DR Increased to 25 Percent Kerala Government DA Order Dearness Allowance Hike Kerala Dearness Relief Pensioners Kerala Kerala Employees Salary Update

Next Gallery

EPFO Update: పీఎఫ్ దారులకు గుడ్ న్యూస్..3 రోజుల్లో 35 లక్షల వరకు డబ్బు అకౌంట్‌లో..!