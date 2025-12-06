English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.

kerala govt declares schools holiday: ఇడుక్కి, త్రిస్సూర్కు చెందిన స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో వరుసగా రెండు వరుసగా హలీడేలను  ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో ఎన్నికలు సజావుగా సాగేందుకు ఏర్పాట్లకు ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
 
దేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా విద్యార్థులకు వరుసగా హలీడేలు వస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు పండగ నేపథ్యంలో సెలవులు వస్తుంటే, మరికొన్నిసార్లు వానలు, ఎన్నికల వల్ల ఇటీవల స్కూళ్లకు ఆయా ప్రభుత్వాలు హలీడేలను ప్రకటిస్తున్నాయి.  

స్కూళ్లకు వరుసగా సెలవులు రావడంతో కొంత మంది తల్లిదండ్రులు,  స్కూల్ యాజమాన్యాలు కూడా సమయంకు సిలబస్ పూర్తికాక తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీని వల్ల విద్యార్థులపై కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతుందంటున్నారు. 

మొత్తంగా ప్రస్తుతం కేరళ ప్రభుత్వం ఇడుక్కి, త్రిస్సూర్ జిల్లా పరిధిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు హలీడేలను ప్రకటించింది.ముఖ్యంగా..  కేరళలోని  ఇడుక్కి, త్రిస్సూర్ లలో స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.   

దీనిలో భాగంగా ఏర్పాట్లకు గాను.. కేరళలో పోలింగ్ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్న అన్ని విద్యా సంస్థలకు రెండు రోజులు సెలవులు ఉంటాయని కలెక్టర్లు ప్రకటించారు.  ఓటింగ్ రోజున ముందుగా ప్రకటించిన ప్రభుత్వ సెలవులతో పాటు, పోలింగ్ బూత్‌లుగా ప్రకటించిన పాఠశాలలకు రెండు రోజులు సెలవులు మంజూరు చేశారు.  

ఇడుక్కి జిల్లాలో పోలింగ్ కేంద్రాలుగా పనిచేసే పాఠశాలలు, కళాశాలలు, అంగన్‌వాడీలు, మదర్సాలతో సహా సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించి నిర్వహిస్తున్న విద్యా సంస్థలకు డిసెంబర్ 8 సోమవారం సెలవు ప్రకటించారు. అదే విధంగా.. డిసెంబర్ 13, శనివారం కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఉన్న జిల్లాలోని అన్ని విద్యా సంస్థలకు జిల్లా కలెక్టర్ సెలవు ప్రకటించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ రోజు అయిన డిసెంబర్ 9న ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు.  

అదే విధంగా.. త్రిస్సూర్ జిల్లాలోని స్థానిక ప్రభుత్వ సంస్థలకు 2025 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించి, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి,  జిల్లా కలెక్టర్ అర్జున్ పాండియన్ డిసెంబర్ 10, 2025న  పోలింగ్ కేంద్రాలుగా నియమించబడిన విద్యా సంస్థలకు పోలింగ్ సామాగ్రిని స్వీకరించడం ,  పంపిణీ చేయడం కోసం సెలవు ప్రకటించారు. అదే విధంగా.. డిసెంబర్ 12, 2025న ఓట్ల లెక్కింపుకు ముందు రోజు ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలుగా నియమించబడిన విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.   

ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నందున ఎక్కడ కూడా అతిక్రమణలు చేయకూడదని అధికారులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు.   ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలు,   సోషల్ మీడియాలోని కంటెంట్‌కు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.

