/FiFA World Cup Final School Holiday: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్.. ఈ రాష్ట్రాల్లోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే ప్రకటన..!

kerala and Manipur fifa final holiday news: ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానుంది. ఈ క్రమంలో కేరళ, మణిపూర్ రాష్ట్రాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. దీంతో ఫుట్ బాల్ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూసేందుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మరికొన్నిగంటల్లో అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ జట్ల మధ్య భారత కాలమానం ప్రకారం అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
ఈ క్రమంలో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ చూడటానికి ఆలస్యంగా మేల్కొని ఉండి, తరగతులకు హాజరవడంపై విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో కేరళ, మణిపూర్ ప్రభుత్వాలు ఫిఫా అభిమానులకు బంపర్ శుభవార్త చెప్పాయి. సోమవారంఅన్ని స్కూళ్లు,కాలేజీలకు హలీడేను ప్రకటిస్తు కేరళ, మణిపూర్ ప్రభుత్వాలు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి.ముఖ్యంగా ఫిఫా అభిమానుల కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించాయి.
కేరళ విద్యాశాఖ మంత్రి ఎన్. శంసుద్దీన్ తమ శాఖ పరిధిలోని అన్ని పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయని ప్రకటించగా, ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి రోజీ ఎం. జాన్ కళాశాలలు, వృత్తి విద్యా సంస్థలకు సెలవును ధృవీకరించారు. విద్యార్థులు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనలు, రాష్ట్రంలో ఫుట్బాల్కు ఉన్న క్రేజీ ఫ్యాన్స్ కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి విడి సతీసన్ తెలిపారు.
గత కొన్ని రోజులుగా సెలవు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్కు మద్దతు పెరిగింది. మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి వి. శివన్కుట్టి తరగతులను నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అంతే కాకుండా.. వచ్చే శనివారాన్ని పనిదినంగా ప్రకటించడం ద్వారా కోల్పోయిన పనిదినాన్ని భర్తీ చేయవచ్చని ఆయన సూచించారు.
మణిపూర్లో, గవర్నర్ ఆదేశాల మేరకు, బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, సీబీఎస్ఈ, ఇతర బోర్డులకు అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని పాఠశాలలతో పాటు, అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, అన్ఎయిడెడ్ కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ఉన్నత విద్యా సంస్థలు జూలై 20న సోమవారం మూసివేయబడతాయని విద్యా శాఖ ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థులు అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ను వీక్షించేందుకు వీలుగా ఈ సెలవు ప్రకటించినట్లు అధికారిక ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు. ఈ టైటిల్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా, స్పెయిన్తో తలపడనుంది. ఈ సెలవు కేవలం విద్యాసంస్థలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు లేదా ఇతర సంస్థలకు సంబంధించి దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు.