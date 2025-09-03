English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coconut Chutney: కేరళ స్టైల్‌ రుచికరమైన కొబ్బరి చట్నీ.. ఇలా తయారు చేస్తే వాహ్వా అని లొట్టలేసితింటారు..!

Kerala style Tasty Coconut Chutney: రుచికరమైన కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి చట్నీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు?. ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అదిరిపోయే ఈ చట్నీ పచ్చి కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, శనగపప్పు వేసి తయారు చేసుకుంటారు. దీన్ని మెత్తని పేస్ట్ మాదిరి చట్నీ తయారు చేసుకుంటే ఉదయం అదిరిపోయే టిఫిన్ కి రుచికరమైన చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది. అయితే ఈ కొబ్బరి చట్నీ మనం హోటల్ స్టైల్ లో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.. అది ఎలా తెలుసుకుందాం..
 
 కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి చట్నీ ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అదిరిపోతుంది. దీనికి తాలింపు వేసి అందులో ఇంగువ వేస్తే ఆ రుచి, సువాసన అదుర్స్‌. ఉదయం టిఫిన్ లోకి ఏ చట్నీ చేయాలని కంగారు పడకుండా హాయిగా కొబ్బరి చట్నీ తయారు చేసుకోవచ్చు. హోటల్ స్టైల్ లోనే ఇంట్లోనే ఇడ్లీ, దోశ, వడల్లోకి అదిరిపోయే కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం..  

 కావలసిన పదార్థాలు..  కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి చట్నీ తయారు చేసుకోవడానికి పచ్చి కొబ్బరి తురమండి. అందులో శనగపప్పు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, ఉప్పు, అర కప్పు వాటర్ వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోండి. 

 మీరు పేస్టు చేస్తున్న సమయంలోనే నీళ్లు కూడా ఎంత కావాలో చూసుకొని మెత్తగా రుబ్బండి. అయితే ఇందులోకి మీకు క్రీమి టెక్చర్‌ రావాలంటే కాస్త పెరుగు కూడా యాడ్ చేయండి. ఆ తర్వాత దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసి పెట్టండి.   

 పలుచగా కావాలంటే ఇందులో మీరు నీళ్లు కలపవచ్చు. అయితే దీనిపై మనం తాలింపు కూడా వేసుకోవాలి. దీనికి ఒక ప్యాన్‌ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె, అర స్పూన్ ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు ఇంగువ వేసి చిటపటలాడించండి.   

 ఇప్పుడు తాలింపు నుంచి మంచి అరోమా వస్తుంది. ఈ వేడి వేడి తాలింపు చట్నీలో వేసుకొని కలిపేయాలి. అంతే కేరళ స్టైల్ అదిరిపోయే కొబ్బరి చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది.  దీన్ని మీరు తాజాగా ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మాలలో వేసుకుని తినవచ్చు. ఫ్రిజ్‌లో ఆరు గంటల పాటు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. 

