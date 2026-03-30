Kerosene: గ్యాస్ సిలిండర్ కష్టాలకు చెక్.. మళ్ళీ వస్తున్న కిరోసిన్.. మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం వెనక కారణం ఇదే.. !!


Kerosene Latest News: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఇంధన సంక్షోభం.. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా చమురు సరఫరాలో తలెత్తిన అంతరాయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చేలా ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల వంట గ్యాస్ (LPG) లభ్యతపై ఒత్తిడి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా కిరోసిన్ పంపిణీ నిబంధనలను సడలిస్తూ ఆదివారం మోదీ ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గృహ అవసరాలకు, ముఖ్యంగా వంట, దీపాల కోసం కిరోసిన్ కొరత లేకుండా చూడటమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని పేర్కొంది. ఇందుకోసం 1934 నాటి పెట్రోలియం చట్టం 2002 నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రత్యేక అధికారాలను ఉపయోగించి, లైసెన్సింగ్, భద్రతా నిబంధనల నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపులు కల్పించారు.  

ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశంలోని 21 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని కోట్లాది కుటుంబాలకు కిరోసిన్ సులభంగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ జాబితాలో తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు ఢిల్లీ, పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్ వంటి కీలక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి.   

గతంలో కిరోసిన్ కేవలం రేషన్ షాపులకే పరిమితం కాగా, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు (IOCL, BPCL, HPCL) తమ అధీనంలోని పెట్రోల్ పంపుల ద్వారా కూడా కిరోసిన్‌ను విక్రయించేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఈ సౌకర్యం రాబోయే 60 రోజుల పాటు అమలులో ఉంటుంది.  

దీనివల్ల ప్రజలు పొడవైన క్యూలలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా తమకు దగ్గరలోని పెట్రోల్ బంకుల్లోనే కిరోసిన్ పొందవచ్చు. ప్రతి రిటైల్ అవుట్‌లెట్ గరిష్టంగా 2,500 లీటర్ల వరకు కిరోసిన్‌ను నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ఇది సరఫరా గొలుసును బలోపేతం చేయడమే కాకుండా తక్షణ లభ్యతను నిర్ధారిస్తుంది.

ముఖ్యంగా ఎల్‌పిజి ధరలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు లేదా సరఫరా నిలిచిపోయినప్పుడు గ్రామీణ, పేద వర్గాల ప్రజలు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులను ఈ చర్య తొలగించనుంది. గృహ అవసరాల కోసం కిరోసిన్ వాడకాన్ని మళ్లీ ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఇంధన భద్రతను కల్పించాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. 

యుద్ధ కాలంలో ఇంధన ధరల పెరుగుదల నుంచి మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాలను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ  ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్  ఒక మాస్టర్ స్ట్రోక్‌గా ఆర్థిక నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు. 2026 నాటి ఈ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో సామాన్యుడి వంటగదిపై భారం పడకుండా చూడటమే లక్ష్యంగా మోదీ సర్కార్ ఈ భారీ ఉపశమన ప్యాకేజీని అమలులోకి తెచ్చింది.

