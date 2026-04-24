Ketika Sharma Photos: కుర్రాళ్ల గుండెల్లో సెగలు పుట్టిస్తున్న ఢిల్లీ భామ..బూరె బుగ్గల వయ్యారి గ్లామర్ ఫీస్ట్!

Ketika Sharma Photos: హీరోయిన్ కేతికా శర్మ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. ఆమె డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ కొడుకు ఆకాష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రొమాంటిక్' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమై..అందాలతో ఎంతోమంది అభిమానాన్ని చూరగొంది. తరచూ తన అందాల ఫొటోలతో కట్టిపడేసే ఈ ముద్దుగుమ్మ తాజాగా మరికొన్ని గ్లామర్ ఫొటోలను పంచుకుంది.
24 డిసెంబర్ 1995న మన దేశరాజధాని న్యూ ఢిల్లీలో హీరోయిన్ కేతికా శర్మ జన్మించింది. మోడలింగ్పై ఆసక్తితో అందులో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకొని..తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం చూసింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్ఫ్లూయెన్సర్గానూ తన గ్లామర్ షోతో ఫాలోయింగ్ విపరీతంగా పెంచుకుంది. అయితే నటనపై అంతగా దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్లనే ఆమెకు సరైన అవకాశాలు రావడం లేదనిపిస్తుంది.
తెలుగులోనే కాకుండా సినిమా కెరీర్లో హీరోయిన్గా ఆమె తొలి చిత్రం 'రొమాంటిక్'.. ఆ తర్వాత 'లక్ష్య', 'రంగరంగ వైభవంగా' సినిమాల్లో నటించింది.
ఆ తర్వాత పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కీలక పాత్రలో సాయి దుర్గ తేజ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'బ్రో' సినిమాలో ఈమె తెలుగు ప్రేక్షకులలో మరింత మందికి చేరువైంది. అయితే ఈమె తన గ్లామర్, హాట్ షోలతో పాటు నటనపై మరింత పట్టు సాధిస్తే సినిమాల్లో మంచి అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
హీరోయిన్ కాకముందు యూట్యూబర్ గా పాపులర్ అయిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ హాట్ ఫోజులిస్తూ కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తుంది.
తాజాగా హీరో శ్రీవిష్ణు సరసన 'సింగిల్' సినిమాలో ఓ హీరోయిన్గా కేతికా శర్మ నటించి మెప్పించడమే కాకుండా తన ఖాతాలో హిట్ తెచ్చుకుంది. కేతిక ప్రస్తుతం ఓ తమిళ చిత్రంలో నటిస్తోంది.