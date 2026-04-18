Ketu Transit 2026: మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ 3 రాశుల వారికి మహారాజయోగం.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Ketu Transit Effect: మఖ నక్షత్రం లోకి కేతువు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలగబోతోంది.
Ketu Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాలను అత్యంత కీడు గ్రహాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా వీటిని శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఇలాంటి గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని రాశులు శుభ అశుభ ప్రభావాలకు గురవుతూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఎంతో శక్తివంతమైన కేతువు గ్రహం అతి త్వరలోనే నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా దాని సొంత నక్షత్రంలోకి ఈ సమయంలో ప్రవేశించడం విశేషం..
కేతువు సొంత నక్షత్రమైన మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఏప్రిల్ 20వ తేదీన ఈ ఘటన చోటు చేసుకోబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో మహారాజ యోగ ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నడూ పొందలేని ఆనందం పొందే అవకాశాలు ఉండడం విశేషం..
ఈ రాశి వారికి కేతువు సంచారం స్వర్ణ యుగంగా మారబోతోంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతంగా పూర్తవడమే కాకుండా.. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులతో పాటు.. వేతనాలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోబోతున్నారు.
మఖా నక్షత్రం లోకి కేతువు ప్రవేశించడం కారణంగా సింహరాశి వారికి అదృష్టంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సామాజికంగా గౌరవ, మర్యాదలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. సంతానపరంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా మీరు శుభవార్తలు వింటారు.
కేతువు ప్రభావంతో వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనేక రకాల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల ఆస్తులు ఈ సమయంలో కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. దీంతోపాటు అనేక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పరిష్కారం లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా అనారోగ్య సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలగబోతోంది.