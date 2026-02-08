Ketu Gochar 2026: మాఘ నక్షత్రంలో కేతువు .. ఈ 3 రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్ స్టార్ట్! రెండు నెలలు ఆడిందే ఆట..!

Ketu Gochar In Magha Nakshatra 2026: గ్రహాల మార్పు రాశులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం పడుతుంది. కొందరికి శుభయోగం.. మరికొందరికి అశుభ కాలం. అయితే, గ్రహాలలో కేతువు అంటే అందరూ భయపడతారు. కానీ, మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతు ప్రవేశం వల్ల ఈసారి మహారాజ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. దీంతో రెండు నెలల పాటు విరికి రాజయోగం, అదృష్టం. ఇందులో మీ రాశి కూడా ఉందా?
కేతువు మాఘనక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల గొప్ప రాజు యోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో 2026 మే 31వ తేదీ నుంచి 2026 ఆగస్టు 2వ తేదీ వరకు మూడు రాశులకు వారికి అదృష్టం బంకలా పట్టుకుంటుంది అశేష రాజభోగాలు అనుభవిస్తారు. ఆర్థికంగా లాభపడతారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ కేతు సంచారం వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు. కార్లు, ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కోరుకున్న జీవితం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ కేతు సంచారం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఆర్థిక లాభాలు తెచ్చిపెడుతుంది. అనుకోని సంఘటనల వల్ల మరింత ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతు సంచారం వల్ల కుంభ రాశి వారికి కూడా అశేష లాభాలు కలుగుతాయి. ఇదివరకు ఎన్నడూ చూడని శుభయోగాలు వీరికి దక్కుతాయి. కెరీర్లో పురోగతి లభిస్తుంది పెట్టుబడులు పెట్టి ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. విదేశీ ప్రయాణం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)