Ketu Transit 2026: మార్చి 29న కేతువు మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ డబ్బు, ఊహించని లక్‌!

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: మార్చి 29న కేతువు గ్రహం మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. సొంత నక్షత్రంలోకి ఈ గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆనందం నిండబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు కేతువు గ్రహాలను అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఛాయాగ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా జాతకంలో కేతు అనుకూల స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి సామాన్యుడు నుంచి రాజుగా మారే అవకాశాలుంటాయి. అదే ఈ గ్రహం పశువు స్థానంలో ఉంటే ధనవంతులు కూడా బిచ్చగాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి కేతువు గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది..
అయితే, 2026 మార్చి చివరి వారంలో కేతువు గ్రహం నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతోంది. మార్చి 29వ తేదీన కేతువు తన సొంత నక్షత్రమైన మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఒక గ్రహం తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి.
ఏప్రిల్ నెలలో ముఖ్యంగా మేష రాశి వారు ఆకస్మిక ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. కేతువు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా వీరికి అదృష్టం రెడ్డి పోతుంది. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని భారీ ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడిలో నుంచి భారీగా డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఏప్రిల్ నెలలో మేష రాశి వారు కీలకమైన బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంచి మంచి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. సమాజంలో ప్రభావంతమైన వ్యక్తులు పరిచయమై.. వీరి అభివృద్ధికి బాటలు పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా వేగవంతంగా పూర్తి అవుతాయి..
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరి జీవితాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు కలగడమే కాకుండా. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడాలనుకునే వారి కోరికలు ఎంతో సులభంగా తీరబోతున్నాయి. విదేశీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందబోతున్నారు. సింహరాశి వారికి ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ గా భావించవచ్చు..
కేతువు మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపార రంగాల్లో పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా లభిస్తా. అలాగే జీవితంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు తెలుపు. పని నిమిత్తం విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు..
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో మానసిక ప్రశాంతత కూడా చేకూరితుంది. ముఖ్యంగా వీరికి గౌరవం మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారని జ్యోతిష్యుడు తెలుపుతున్నారు.