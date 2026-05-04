Ketu Transit 2026: కేతువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు పట్టనున్న ధన యోగం!

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: ఆగస్టు 2 కేతువు నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు మార్పులు వస్తాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ధన లాభాలు కూడా భారీగా పొందుతారు. 

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహ కదలికలకు ప్రత్యేమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల మానవ జీవితాలపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఛాయా గ్రహంగా పరిగణించే కేతువు నక్షత్ర సంచారం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
 
ముఖ్యంగా మఘా నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం చేయబోతోంది. ఆగస్టు 2న మఘా నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 12 రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి తీవ్ర సమస్యలతో పాటు మరికొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి బాగుటుంది? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

కేతువు సంచారంతో సింహ రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి వృత్తి, వ్యాపారాల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా పై అధికారుల సపోర్ట్‌ కూడా లభించి.. వీరు చేపట్టిన పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అవివాహితులకు పెళ్లి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.   

కేతువు నక్షత్ర సంచారంతో వృషభ రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వినే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొంత కాలంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు నూతనంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా వైవాహిక జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. స్నేహితులతో బంధాలు మరింత బాగా పెరుగుతాయి. అలాగే ఓపికతో ఉండడం వల్ల సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.   

కేతువు నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా ధనుస్సు రాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ధనుస్సు రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవుతున్నవారికి ఫలితాలు కూడా మీకు అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నారు.

కేతువు సంచార ప్రభావంతో వ్యక్తిగత జీవితంతో కూడా ఈ కింది రాశులవారికి విశేషమైన ఫలాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి  ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధన లాభాలతో పాటు కొత్త అస్తులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

