Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: కేతువు గ్రహం నక్షత్ర సంచారంతో మార్చి నెల వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో బాగుంటుంది. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా ఊహించని స్థాయిలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: అత్యంత ప్రధాన గ్రహాల్లో కేతువు గ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహ ప్రభావంతో జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. అంతేకాకుండా దీనిని రహస్యం, మార్పు, అంతర్గత ఆలోచన, ఆకస్మిక సంఘటనలు, మానసిక మార్పులకు సూచికగా భావిస్తారు. జాతకంలో ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వివిధ మార్పులు సంభవించడమే కాకుండా జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు పొందగలుగుతారు.
కేతువు గ్రహం జనవరి 25వ తేదీన నక్షత్ర మార్పు చేసింది. దీని ప్రభావం మార్చి 29 వరకు కొనసాగుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని శుభ ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలుంటాయి. అయితే, కేతువు ప్రభావంతో ఏ రాశుల వారికి ఎంత మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కేతువు సంచారం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలపరంగా చాలావరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే చదువులతో పాటు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయి. నిరుద్యోగ యువతకు అద్భుతమైన ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో కేతువు ప్రభావం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. మానసిక ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత కూడా చాలా వరకు పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో విశేష అనుభవం ఉన్నవారికి ఈ సమయంలో కొంత మేలు జరుగుతుంది. పనులకు తగ్గ గుర్తింపు కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ధనస్సు రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆదాయాన్ని కూడా పెంచుకోగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సామాజిక రంగాల్లో విశేష పాత్ర పోషిస్తున్న వారికి మంచి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో అనుకున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే చేయగ. ఆర్థిక రంగాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సమయంలో మంచి గౌరవం లభించి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. పనుల్లో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.