Ketu Transit 2026: మహా అదృష్టం.. మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ 4 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనలాభాలు!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 29, 2026, 11:19 AM IST|Updated: May 29, 2026, 11:19 AM IST

Ketu Transit In Magha Nakshatra 2026: కేతువు గ్రహం మే 29వ తేదీన మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించింది. అయితే, ఈ గ్రహం సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదం. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందబోతున్నారు.

Ketu Transit In Magha Nakshatra 2026 Effect: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహస్థానాల మార్పులను చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ గ్రహం సంచారం లేదా స్థానంలో మార్పు వస్తే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని ఎంతో కొంత ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా జాతకంలో గ్రహస్థానాలను బట్టి జీవితంలో విపరీతమైన మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ గ్రహాలు చెడు స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి జీవితంలో అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుంది. 
 

రాహు, కేతు

ముఖ్యంగా రాహు, కేతు గ్రహాలు జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ రెండు గ్రహాలు జాతకంలో కీలు స్థానంలో ఉంటే ఇంచని సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కేతువు గ్రహం అత్యంత శక్తివంతమైనప్పటికీ.. దీనిని కీడు గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. జాతకంలో ఈ గ్రహం బలంగా ఉంటే వ్యక్తిగత జీవితం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.  

మాఘ నక్షత్రంలోకి...

కేతు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేయడానికి సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది.. అది ఒక్క రాశిలో సుమారు 18 నెలల పాటు ఉండి.. వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతూ ఉంటుంది.. కేతువు మార్చి 29 వ తేదీన సొంత నక్షత్రమైన మాఘ నక్షత్రంలోకి  ప్రవేశించింది. ఆగస్టు ఒకటవ తేదీ వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి.   

మేష రాశి 

ఈ సమయంలో మాఘ నక్షత్రం లోకి కేతువు ప్రవేశించడం కారణంగా మేష రాశి వారి వ్యాపార జీవితంలో అనేక మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అలాగే పనుల్లో బాధ్యతలు కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. కాబట్టి బడ్జెట్ పై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించడం చాలా మంచిది.

మిథున రాశి 

కేతువు నక్షత్ర సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి కాస్త విశ్రాంతి లభిస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. పాత సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలంగా మారే అవకాశాలు ఉండడం విశేషం. పనుల్లో కూడా సానుకూలమైన మార్పులు వస్తాయి.  

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కేతు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తున్నాడు.. దీని కారణంగా వీరికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఇంటికి సంబంధించిన అంశాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. స్నేహితుల నుంచి సహాయం పొంది విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కేతువు నక్షత్ర సంచారం కారణంగా ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. బాధ పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పదోన్నతులు లేదా ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్య విషయంలో వీరు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం ఎంతో మేలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

