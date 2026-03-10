English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం.. ఏప్రిల్ నెల వరకు ఈ రాశులవారికి మహా రాజయోగం!

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: మాఘ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం చేయడం వల్ల ఏప్రిల్‌ నెల వరకు కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. 

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: మార్చి నెలలో 29వ తేది చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయడమే కాకుండా.. రాశి సంచారాలు కూడా చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఛాయా గ్రహంగా చెప్పుకునే కేతువు గ్రహం సొంతం నక్షత్రం మాఘలోకి ప్రవేశించబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఎదైన గ్రహం సొంతం రాశి లేదా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. 
ఈ సమయంలో కేతువు సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మూడు రాశులవారికి సర్వయుగం ప్రారంభమవుతుంది. కేతువు గ్రహం ఆశీస్సులు లభించి.. అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

కేతువు నక్షత్ర సంచారం వల్ల మేష రాశివారికి మార్చి చివరి వారం నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా కూడా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల నుంచి అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు రావడం కూడా సాధ్యమవుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల నిర్ణయాలతో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.   

కేతువు ఎఫెక్ట్‌తో సింహ రాశివారికి ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా బాగా మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఇది మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఉద్యోగులు పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆర్థిక స్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మెరుగుపడతాయి.

కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో ధనుస్సు రాశివారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి పనుల్లో గొప్ప అవకాశాలు కూడా లబిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతులు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చాలా లాభసాటిగా మారుతాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కులుగుతుంది. 

కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో ధనుస్సు రాశివారికి ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొని మానసిక ప్రశాంతత కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరు విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా దూరమవుతాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. అలాగే ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా తగ్గే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి.  

