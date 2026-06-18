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Ketu Transit 2026: కేతువు నక్షత్ర సంచారం.. జూన్ 30 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:45 AM IST

Ketu Transit In Magha Nakshatra Effect: కేతువు నక్షత్ర సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. 

Ketu Transit In Magha Nakshatra Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువు గ్రహాన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహ ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఆకస్మికంగా జీవితంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దీని అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ గ్రహం నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం చేయడం వల్ల ప్రారంభమవుతుంది. ఇదిలా ఉంటే జూన్ 30న కేతువు గ్రహం మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది..
 

Ketu Transit1/6

మాఘ నక్షత్రంలోకి సంచారం..

ఈ నక్షత్ర సంచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. మాఘ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశులవారు జీవితంలో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.  

మేషరాశి2/6

మేషరాశి

శక్తివంతమైన కేతువు సంచారంతో ఈ సమయంలో అనేక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. ఉద్యోగాల పరంగా కూడా మంచి పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త బాధ్యతులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారికి అన్ని సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. 

Ketu Transit Effect3/6

సింహరాశి

మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు ప్రవేశించడం వల్ల సింహ రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా పొందుతారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవంతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల పరంగా సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో ఒప్పందాలు కూడా కుదురుతాయి.   

Astrology News4/6

వృశ్చిక రాశి

మాఘ నక్షత్రంలోకి గురుడి సంచారం సంచారంతో వృశ్చిక రాశివారికి కూడా అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా తిరిగి పొందుతారు. పాత పెట్టబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు.   

Ketu Zodiac Magha Nakshatra5/6

కుంభ రాశి

కేతువు పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌తో కుంభ రాశివారికి కూడా మంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార పరంగా అనుకోని లాభాలు కలగడమే కాకుండా భాగస్వామ్య జీవితంలో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. ప్రణాళికల పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో కూడా అద్బుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

Ketu Transit Benefits6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Ketu Transit
Ketu transit effect
Astrology News
Ketu Zodiac
Magha Nakshatra
Ketu Transit Benefits

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