Ketu Effect: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం?

Ketu Effect On Zodiac: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా రాబోయే సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అద్భుతంగా, మరికొన్ని రాశుల వారికి దుష్ప్రభావాలు తెచ్చి పెట్టే విధంగా ఉండబోతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి.
Ketu Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహుతో పాటు కేతువు గ్రహాన్ని చాయాగ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఈ రెండు గ్రహాలను చాలా శక్తివంతమైన దుష్ట గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, రాహువు - కేతువుల ప్రభావం ఎల్లప్పుడూ కొన్ని రాశుల వారిపై కీడుని తలపిస్తుంది. అలాంటిది ఈ రెండు గ్రహాలు కొన్ని సందర్భాల్లో అన్ని రాశుల వారికి మేలు చేస్తాయి. 2026 సంవత్సరంలో ఈ రెండు గ్రహాలు ప్రత్యేకమైన కదలికలు చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరంలో మార్చి 29న కేతువు గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ఇది మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ 25న ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. 2026 సంవత్సరం డిసెంబర్ 5న కేతువు సింహరాశిని వదిలి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల కాబోయే ఏడాది మొత్తం కొన్ని రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.
రాబోయే కొత్త సంవత్సరం కన్యా రాశి వారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి గతంలో వచ్చిన సమస్యలన్నీ ఏడాదిలో పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో నష్టపోయిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొన్ని నష్టాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అలాగే వీరికి ఈ 2026 సంవత్సరంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కేతువు ప్రభావం వల్ల మానసిక అశాంతి ఎదురయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతోపాటు సంబంధాల్లో విభేదాలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
2026 సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారు కూడా కేతువు ప్రభావానికి లోనవుతారు. దీనివల్ల వీరికి పనులు కాస్త వెనక పడే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొన్ని పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. ఈ రాశి వారు ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్నప్పటికీ చిన్న చిన్న సమస్యలు మాత్రం తలెత్తుతూ ఉంటాయి.
వృషభ రాశి వారికి కేతువు ప్రభావంతో కొన్ని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ ఏడాదిలో జాగ్రత్తలు కూడా పాటించాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు కూడా తలెత్తవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దూర ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది. ఇది మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.