EPS 95 Pension Hike: పెన్షన్‌దారులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్ 10, 11 తేదీల్లో CBT కీలక భేటీ.. మినిమం పెన్షన్ పై నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్..!!


EPS 95 Pension Hike: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది EPS 95 పెన్షనర్లు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మినిమం పెన్షన్ పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పెన్షనర్లు నెలకు కేవలం వెయ్యి రూపాయల మినిమం పెన్షన్ మాత్రమే పొందుతున్నారు. 2014లో మోడీ ప్రభుత్వం చివరిసారిగా ఈ మొత్తాన్ని పెంచింది. అప్పటి నుంచి దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాలు గడిచినా, మళ్లీ పెంపు జరగలేదు. 
ఈ నేపథ్యంలో, కేంద్రంలోని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) అక్టోబర్ 10, 11 తేదీల్లో బెంగళూరులో సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో EPS 95 పథకానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై చర్చ జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మినిమం పెన్షన్ పెంపుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

EPS 95 పెన్షనర్లు మినిమం పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ. 7,500కి పెంచాలని సుదీర్ఘకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వృద్ధాప్యంలో పెరుగుతున్న ఖర్చులు, వైద్య చికిత్స వ్యయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ప్రస్తుతం లభిస్తున్న వెయ్యి రూపాయలు సరిపడవని వారు చెబుతున్నారు. 

అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ. 7,500కి కాకుండా రూ. 2,500 నుండి రూ. 3,000 వరకు పెంచే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నిర్ణయం అమలైతే లక్షల మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కొంత ఊరట లభించనుంది.

ఇప్పటికే లేబర్ మంత్రిత్వ శాఖ దీనిపై నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, పెన్షన్ పెంపు వల్ల ప్రభుత్వంపై పడే ఆర్థిక భారం గురించి సమీక్షించిందని సమాచారం. గతంలో మినిమం పెన్షన్‌ను రూ. 2,000కి పెంచే ప్రతిపాదనను ఫైనాన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ తిరస్కరించింది.

 ఎందుకంటే పెన్షన్ పెంపుతో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై భారీ ఆర్థిక భారం పడే అవకాశం ఉందని భావించారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 65 లక్షల మంది EPS 95 పెన్షనర్లు ఉన్నందున, ఈ పెంపుతో వేల కోట్ల అదనపు వ్యయం అవసరం అవుతుంది.

అయితే పెన్షనర్ల నుంచి వస్తున్న ఒత్తిడి, నిరసనల కారణంగా ప్రభుత్వం చివరికి సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. పెన్షన్ పెంపుపై సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ తీసుకునే నిర్ణయం ఈ ఏడాది దీపావళికి ముందే వెలువడవచ్చని అంచనా. 

ఈ నిర్ణయం వెలువడితే, అది EPS 95 పెన్షనర్లకు నిజమైన దీపావళి కానుకగా మారుతుంది. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న వారి ఆశలు ఈసారి నెరవేరే అవకాశం ఉంది.

