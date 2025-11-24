English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: RCBని దక్కించుకొనేందుకు KGF నిర్మాతల భారీ స్కెచ్.. టాప్ ఫ్రాంచైజీ కోసం పోటీలో దిగ్గజ కంపెనీలు

Hombale films in contention for rcb ownership: ఐపీఎల్ 2026లో డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ గా బరిలోకి దిగబోతున్న ఆర్సీబీ టీమ్ యాజమాన్యం మారబోతోంది. ప్రస్తుతం ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీని కలిగి ఉన్న డియాజియో సంస్థ తమ ఐపీఎల్ టీమ్‌ను విక్రయించాలని నిర్ణయం తీసుకోగా.. ఈ ప్రక్రియ 2026 మార్చి 31 నాటికి పూర్తి కావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే KGF, కాంతార వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలను నిర్మించిన  హోంబలే ఫిలింస్.. ఆర్సీబీని కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతోంది. 
 
RCB.. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ నుండి కొత్త యాజమాన్య నిర్వహణలో మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. అయితే ఆర్సీబీ టీమ్ ఓనర్షిప్ కోసం సీరం ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు క్యూలో నిలబడి ఎదురుచూస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ లిస్టులో ప్రముఖ కన్నడ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిలింస్ కూడా చేరింది. 

హోంబలే ఫిలింస్ బ్యానర్‌లో కేజీఎఫ్, కాంతార, సలార్ వంటి భారీ విజయాలు సాధించిన పాన్ ఇండియా చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. ఈ సంస్థ ఇప్పటికే ఆర్సీబీకి  ఏప్రిల్ 2023 నుండి అధికారిక డిజిటల్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే RCB కోసం అనేక క్రియేటివ్ ప్రోమోలు, సినిమాటిక్ మ్యాచ్ టీజర్‌లు, క్యాంపెయిన్‌లను కూడా రూపొందించారు.   

ఐపీఎల్ 2025లో ఆర్సీబీ తమ మొదటి టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడంతో.. దాని విలువ విపరీతంగా పెరిగింది. ఆర్సీబీ ప్రస్తుత అంచనా విలువ సుమారు రూ. 17,000 కోట్లుగా ఉంది. అయితే ఇంత భారీ మొత్తాన్ని హోంబలే ఫిలింస్ సమకూర్చగలదా అనే డౌట్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ లో వ్యక్తమవుతున్నాయి.   

ఇక ఆర్సీబీని కొనుగోలు చేసే సంస్థకు టీమ్ పేరు మార్చే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. గతంలో డెక్కన్ ఛార్జర్స్ హైదరాబాద్ స్థానంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వచ్చినట్లే.. ఆర్సీబీ పేరు కూడా మారవచ్చని ఊహాగానాలున్నాయి.  

అయితే హోంబలే ఫిలింస్ వంటి సంస్థ ఆర్సీబీని కొనుగోలు చేస్తే జట్టు అదే పేరుతో కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ నాటికి ఆర్సీబీకి.. ఏ సంస్థ కొత్త యాజమాన్యం అవుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.

