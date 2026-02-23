English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Yash Remuneration: టాక్సిక్ సినిమా కోసం హీరో యష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడో తెలుసా..?

Yash Remuneration: టాక్సిక్ సినిమా కోసం హీరో యష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడో తెలుసా..?

Hero Yash Remuneration: కన్నడ సూపర్‌స్టార్ యష్ కేజీఎఫ్ 1, 2 సినిమాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ హిట్ అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ హీరో 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' అనే కొత్త చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా టీజర్, గ్లింప్స్‌లు విడుదల కాగానే సోషల్ మీడియాలో భారీ సంచలనం సృష్టించాయి. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా కోసం యష్ తీసుకునే రెమ్యూనరేషన్ కూడా నెట్టింట్లో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. 
 
1 /5

పాన్ ఇండియా హీరో యష్ నటన మీద ఇష్టంతో ఇంటి నుంచి పారిపోయి.. థియేటర్ ఆర్టిస్ట్‌గా పనిచేస్తూనే టీవీ రంగంలో పరిచయాలు పెంచుకొని సీరియల్‌లో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకున్నాడు. మూడేళ్లలో ఆరు సీరియళ్లలో నటించిన యష్‌కి నందగోకుల సీరియల్‌తో మంచి పేరు వచ్చింది. 

2 /5

ఇక ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న సినిమాలు చేసిన యష్‌కి ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కేజీఎఫ్‌తో ఒక్కసారిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకే ఒక్క సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను పెంచుకున్నాడు.

3 /5

కేజీఎఫ్ 1, 2 తర్వాత యష్ టాక్సిక్ సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. అయితే ఇప్పుడంతా ఈ సినిమా కోసం యష్ తీసుకుంటున్న రెమ్యూనరేషన్ గురించే చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం యష్ ఈ సినిమాకు దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడట.   

4 /5

అయితే ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటంటే యష్.. టాక్సిక్ సినిమాకు కో ప్రోడ్యూసర్‌గా కూడా చేస్తున్నాడు. దీంతో లాభాల్లో వాటాతో కలిపి మొత్తం సంపాదన 150 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉండొచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. టాక్సిక్ చిత్రాన్ని యష్, వెంకట్ కె నారాయణ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.   

5 /5

మార్చి 19, 2026న ఈద్, ఉగాది, గుడి పద్వా పండుగల సమయంలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్ యూట్యూబ్‌లో సూపర్ హిట్ అయింది. మాస్ యాక్షన్‌తో నిండిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో భారీ విధ్వంసం సృష్టించనుందని అంచనా వేస్తున్నారు. కియారా అద్వానీ, నయనతార, రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

KGF Hero Yash Remuneration Toxic Movie Yash Remuneration Kgf hero yash Hero Yash Remuneration For Toxic Movie Toxic

Next Gallery

Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!