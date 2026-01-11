English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Treasure: తాతల కాలం నాటి మట్టికుండలో కిలోల కొద్దీ బంగారం.. ఎన్ని కోట్ల విలువ తెలుసా?

KGs Of Gold Treasure Found In Clay Pot At Lakkundi News Goes Viral: దేశంలో బంగారానికి అత్యధిక విలువ ఉంది. బంగారాన్ని అతి విలువైన లోహంగా గుర్తిస్తుండగా పురాతన కాలంలో బంగారానికి మరింత విలువ ఉండేది. కానీ సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేది. అలా తాతల కాలంలోని బంగారం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మట్టి కుండలో లభించింది. దాని విలువ ఎంతో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం డబ్బులు, విలువైన పత్రాలు, బంగారు వెండి ఆభరణాలను ఇంట్లోని బీరువాల్లో దాచిపెడతాం. మరి సంపన్నులు అయితే లాకర్‌లలో దాచి పెడతారు. కానీ తాతముత్తాతల కాలంలో అలాంటివి ఏమీ లేవు. వాళ్లు తమ ఇంట్లోని రహాస్య ప్రదేశాల్లో లేదంటే భూముల్లో దాచిపెట్టేవాళ్లు. అలా దాచి పెట్టిన సొమ్ములు అప్పుడప్పుడు బయటపడుతుంటాయి. తాజాగా తాతాల కాలం నాటి కుండ లభించింది.

తాత ముత్తాతల కాలం నాటి కుండ బయటపడగా.. ఆ కుండలో మొత్తం బంగారు ఆభరణాలు తళతళ మెరిశాయి. అది చూసిన గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది చూసేందుకు గ్రామస్తులతోపాటు చుట్టుపక్కల వారు తరలివచ్చారు. ఈ సంఘటన కర్ణాటక గడగ్ జిల్లాలోని చారిత్రక గ్రామం లక్కుండిలో జరిగింది. ఆ బంగారు నిధి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

గడగ్ జిల్లాలోని చారిత్రక ప్రదేశం లక్కుండి గ్రామం. ఈ గ్రామంలో ఒక ఇంటి నిర్మాణ పనులు చేస్తుండగా బంగారు ఆభరణాలతో నిండిన ఒక కుండ దొరికింది. ఆ కుండ తెరచి చూడగా వివిధ రకాలతో కూడిన బంగారు ఆభరణాలు కనిపించాయి. ఆ గ్రామస్తుడు కస్తురెవ్వ రిట్టి తన ఇంటి పునాది తీసే సమయంలో ఈ బంగారు నిధి బయటపడింది. మొదట్లో దీనిని సాధారణ మట్టి కుండ అని పక్కనపడేశారు. అందులోంచి చప్పుడు రావడంతో అక్కడివారు ఆసక్తిగా పరిశీలించగా... కుండలో నుంచి బంగారు ఆభరణాలు బయటపడ్డాయి.

ఆ కుండలో అనేక బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయి. బంగారు గొలుసులు, గాజులు, ఉంగరాలు.. మరికొన్ని పాతకాలం నాటి ఆభరణాలు కనిపించాయి. అవన్నీ కొంత మట్టిలో ఉండడంతో కొంత బంగారు ఆభరణాలుగా కనిపించలేదు. నిశితంగా గమనిస్తే అవి బంగారానికి చెందినవని తేలాయి.

ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న ప్రభుత్వ అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఆ కుండతోపాటు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే ఆ ఆభరణాలు సమీపంలోని పురాతన లక్ష్మీ ఆలయానికి సంబంధించినవని తెలుస్తోంది. కానీ ఆభరణాల విలువ కొన్ని కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

