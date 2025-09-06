English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh ShobhaYatra: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్‌ నిమజ్జనం.. కళ్లు చెదిరే ఫొటోలు చూడండి

Khairatabad Ganesh 2025 Immersion Photos: దేశంలోనే అత్యంత వైభవంగా ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌ నిమజ్జనం పూర్తయ్యింది. భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య వినాయకుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరాడు. ట్యాంక్‌బండ్‌ వద్ద వినాయకుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. కళ్లు చెదిరే ఆ దృశ్యాలు చూసేయండి.
1 /10

Khairatabad Ganesh 2025 Photos: జై బోలో గణేష్‌ మహారాజ్‌కు.. గణపతి బొప్పా మోరియా.. అంటూ హైదరాబాద్ నగరం మార్మోగుతోంది. 11 రోజులపాటు పూజలు అందుకున్న ఖైరతాబాద్‌ గణనాథుడు భక్తుల జయజయ ధ్వానాల మధ్య గంగమ్మ ఒడికి చేరిపోయాడు. 

2 /10

ఖైరతాబాద్ గణేష్‌ శోభాయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. ఖైరతాబాద్‌, లక్డీకాపూల్‌, టెలిఫోన్‌ భవన్‌, ఇక్బాల్‌ మీనార్‌, తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌, సచివాలయం, ట్యాంక్‌బండ్‌ మీదుగా హుస్సేన్‌సాగర్‌ చేరుకుంది.

3 /10

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌ శోభాయాత్రలో భక్తులు ఆటాపాటలతో అలరించారు. డీజే పాటలు, భక్తి గీతాలు, కళాకారుల ఆటపాటలతో శోభాయమానంగా వినాయకుడి శోభాయాత్ర కొనసాగింది. ఈ యాత్ర చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలలేదు.

4 /10

దేశంలోనే అతిపెద్ద వినాయకుడి ఊరేగింపు కావడంతో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను చేపట్టారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి నిమజ్జనం జరిగేలా పోలీస్‌ శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది.

5 /10

మహా గణపతి శోభాయాత్రను వీక్షించేందుకు హైదరాబాద్‌ నుంచే కాకుండా తెలంగాణతోపాటు ఏపీలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు. దాదాపు లక్ష మంది ఈ యాత్రలో పాల్గొనట్లు తెలుస్తోంది.

6 /10

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి శోభాయాత్ర చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలలేదు. వైభవంగా సాగిన శోభాయాత్ర నగరానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

7 /10

ట్యాంక్‌బండ్‌పై ఏర్పాటుచేసిన బాహుబలి క్రేన్‌ వద్ద వినాయకుడు చేరుకున్నాడు. ఆఖరి పూజ చేసిన అనంతరం వినాయకుడిని నీటిలో వదిలారు. ఈసారి వినాయకుడు పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోవడం విశేషం.

8 /10

ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి నిమజ్జనం సాఫీగా జరగడంతో పోలీస్‌ శాఖ ఊపిరి పీల్చుకుంది. జీహెచ్‌ఎంసీ, ఇతర భద్రతా దళాలు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ వినాయకుడి శోభాయాత్ర సందర్భంగా పలు ఆంక్షలు విధించారు.

9 /10

ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి నిమజ్జనం ముగియడంతో పాతబస్తీ నుంచి ప్రధాన శోభాయాత్ర ప్రారంభమైంది. బాలాపూర్‌ లడ్డూ వేలం అనంతరం పాతబస్తీ నుంచి ట్యాంక్‌బండ్‌కు శోభాయాత్ర ప్రారంభమై సోమవారం మధ్యాహ్నం వరకు నిమజ్జనాలు కొనసాగనున్నాయి.

10 /10

వెళ్లి రావయ్య! గణపయ్య.. ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే క్షమించవయ్య. మళ్లీ వచ్చే ఏడాది కలుసుకుందామయ్య.. బై బై గణేశా From Zee Telugu News

Khairatabad ganesh Shobha yatra Hyderabad Ganesh Nimajjanam 2025 Hyderabad Ganesh Shobhayatra Telangana Ganesh Utsav Devotees Khairatabad Ganesh Immersion

Next Gallery

Amala Paul: కొడుకుతో కలిసి హీరోయిన్ అమలాపాల్ ఓనం సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు చూశారా..?