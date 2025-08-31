Khairatabad Ganesh Nimajjan: బడా గణేష్‌ నిమజ్జనం డేట్‌ ఫిక్స్‌.. ఆరోజే ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి నిమజ్జనం ఎందుకంటే?

Khairatabad Ganesh Nimajjan Date: హైదరాబాదులో బడా గణేష్ ఖైరతాబాద్ వినాయక నిమజ్జనం గురించిన బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఖైరతాబాద్ మహాగణపతిని దర్శనం చేసుకునేందుకు పెద్ద మొత్తంలో భక్తులు తాకిడి పెరుగుతుంది. అయితే సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ చంద్రగ్రహణం కావడంతో 6వ తేదీనే ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమజ్జనం కూడా జరగనుందని ఉత్సవ కమిటీ ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఖైరతాబాద్ మహాగణపతిని దర్శించుకునేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు అక్కడికి చేరుకుంటారు. అయితే భక్తుల రద్దీ వీకెండ్ సమయంలో మరింత పెరుగుతుంది, శని, ఆదివారాల్లో వారి తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అయితే సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఈసారి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అంతకు ముందు రోజు 6వ తేదీనే ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమజ్జనం జరుపుతున్నట్లు మహాగణపతి నిమజ్జన ఉత్సవ కమిటీ ప్రకటించింది.
ఆగస్టు 27వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 6 వరకు గణేష్ నవరాత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని లక్షల మంది ఖైరతాబాద్ గణేష్ అనే దర్శించుకోవడానికి వస్తున్నారు . ఈసారి ఖైరతాబాద్ గణేష్ 69 అడుగులో విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి మూడు తలలతో పాటు 8 భుజాలు కలిగి ఉన్న మహాశక్తి గణపతి 1978 నుంచి ఖైరతాబాద్ వినాయకుని తయారు చేయడంలో నిపుణుడు చిన్నస్వామి రాజేంద్రన్ ఈసారి కూడా రూపుదిద్దారు.
ఖైరతాబాద్ గణేష తయారు చేయడానికి 125 మంది కళాకారులు 84 రోజుల పాటు కృషి చేసి తయారు చేశారు. ప్రధానంగా 1000 సంచుల గుజరాతి మట్టిని అంటే మొత్తం 35 కేజీలు ఉపయోగించారు. ఇది ఏకో ఫ్రెండ్లీ గణేశా.
ఈసారి వినాయకుడితో పాటు ఎడమవైపుగా శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి, పూరి జగన్నాథ స్వామి. ఇక కుడివైపుగా లక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవ స్వామి శ్రీ గజ్జాలమ్మ దేవి కొలువు అయి ఉన్నారు. ఖైరతాబాద్ గణేష్ దర్శనం కావాలంటే ఉదయం 6 గంటల సమయంలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక 12 గంటల సమయంలో అయితే సాధారణ రద్దీ, రాత్రి 7 గంటల సమయంలో రద్దీ భారీగా ఉంటుంది.