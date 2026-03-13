English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Fancy Number Plate: ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు.. ఖైరతాబాద్ RTAకి భారీ ఆదాయం..!!

Fancy Number Plate:  వాహనాలకు ప్రత్యేకమైన నంబర్లు ఉండాలని కోరుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం వాహనదారులు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడానికి కూడా వెనుకాడడం లేదు. తాజాగా హైదరాబాద్‌లోని ఖైరతాబాద్ RTA ఆఫీసులో నిర్వహించిన ఫ్యాన్సీ నంబర్ల వేలం ఈ విషయాన్ని మరోసారి స్పష్టంగా చూపించింది. ఈ వేలంలో కొన్ని ప్రత్యేక నంబర్ల కోసం వాహనదారులు భారీగా బిడ్లు వేస్తూ పోటీ పడ్డారు.
ఈ వేలంలో అత్యధిక ధరకు వెళ్లిన నంబర్ TG 09 L 0009. ఈ ప్రత్యేక నంబర్‌ను ఒక వాహనదారు ఏకంగా రూ.10,50,000కు సొంతం చేసుకున్నారు. సాధారణంగా చిన్న నంబర్లు లేదా వరుసగా ఉండే అంకెలతో కూడిన నంబర్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటం తెలిసిందే. అదే కారణంగా ఈ నంబర్‌కు భారీ ధర పలికింది.

అలాగే TG 09 L 0007 నంబర్ కూడా మంచి డిమాండ్‌ను సాధించింది. ఈ నంబర్ కోసం జరిగిన పోటీలో చివరకు రూ.3,19,999కు బిడ్ నిలిచింది. మరో ఫ్యాన్సీ నంబర్ అయిన TG 09 L 0005 ను ఒక వాహనదారు రూ.2,00,005కు దక్కించుకున్నారు.

ఇక TG 09 K 9999 నంబర్ కూడా మంచి ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ నంబర్‌ను ఒకరు రూ.1.5 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్నారు. అలాగే TG 09 L 0024 నంబర్‌కు రూ.1.24 లక్షల వరకు బిడ్ వచ్చింది. మరో ప్రముఖ నంబర్ అయిన TG 09 L 0001 కూడా వాహనదారుల ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. చివరకు ఈ నంబర్ రూ.1 లక్షకు అమ్ముడైంది.

ఈ విధంగా వివిధ ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం జరిగిన బిడ్డింగ్ ద్వారా ఖైరతాబాద్ ఆర్‌టీఏ కార్యాలయానికి గణనీయమైన ఆదాయం వచ్చింది. మొత్తం వేలం ద్వారా దాదాపు రూ.31,14,730 ఆదాయం సమకూరింది. వాహన నంబర్లకే లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం ద్వారా వాహనదారులు తమ వాహనాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం నగరాల్లో ఫ్యాన్సీ నంబర్లపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. వ్యాపారవేత్తలు, ప్రముఖులు మరియు ప్రత్యేక నంబర్లను ఇష్టపడే వాహనదారులు ఇటువంటి వేలాల్లో పాల్గొంటున్నారు. అందుకే ప్రతి వేలం సమయంలో ఆర్‌టీఏ కార్యాలయాల్లో భారీ పోటీ కనిపిస్తోంది.  

ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం వాహనదారులు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండటం వల్ల ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి ఆదాయం వస్తోంది. ఖైరతాబాద్ ఆర్‌టీఏలో జరిగిన తాజా వేలం దీనికి మంచి ఉదాహరణగా నిలిచింది.

Khairatabad RTA fancy numbers auction Hyderabad fancy vehicle numbers TG09 L 0009 price RTA fancy number bidding Hyderabad vehicle fancy numbers Telangana

