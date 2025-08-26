English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Traffic Diversion: వాహనదారులకు అలెర్ట్‌.. ఆగష్టు 27 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 6 వరకు ఖైరతాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..

Khairtabad Bada Ganesh Traffic Diversion: వినాయక చవితి సందర్భంగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులు, మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణీకులకు కూడా హైదరాబాద్ పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. ఆగస్టు 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 6 వరకు ఈ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 2025 ఆగస్టు 27 తేదీ వినాయక చవితి నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ప్రధానంగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ దర్శనానికి వేలాది మంది భక్తులు వస్తారు. కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టినట్లు హైదరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు   

 ఈ ట్రాఫిక్ మల్లింపులు ఆగస్టు 27వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 6 వరకు ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ దర్శనానికి వేలాది మంది భక్తులు దర్శనానికి వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు కీలక సూచనలు మెట్రో, బస్సులు, వాహనదారులకు చేశారు   

 ఇక  వీవీ స్టాచ్యూ నుంచి మింటు కాంపౌండ్ వైపుగా వచ్చే వాహనాలు రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం మీదుగా వస్తే వాళ్ళు రాజీవ్ గాంధీ నిరంకారీ జంక్షన్ వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక ఓల్డ్ పిఎస్ సైఫాబాద్ నుంచి బడా గణేష్ మీదుగా వెళ్లే వాహనాలను రాజ్ దూత్ లేన్‌ ఇక్బాల్ మినార్ వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టారు.  ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి ఐమాక్స్ థియేటర్ - మింట్ కాంపౌండ్ మీదుగా వచ్చే వాహనాలు సెక్రటేరియట్ క్రాస్ రోడ్ తెలుగు తల్లి జంక్షన్ వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టారు.   

ఇక నెక్లెస్ రోటరీ నుంచి మింట్ కాంపౌండ్ వైపుగా వచ్చే వారికి నెక్లెస్ రోటరీ తెలుగు తల్లి జంక్షన్ లేదా ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక నిరంకారీ మీదుగా ఖైరతాబాద్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లేన్‌ ఖైరతాబాద్ రైల్వే గేట్ నుంచి మళ్లింపులు ఇచ్చారు. బడా గణేష్ దర్శనానికి వేలాది మంది భక్తులు వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక ఖైరతాబాద్ లోని షాదన్ కాలేజ్, నిరంకారీ, ఓల్డ్ పిఎస్ సైఫాబాద్, మింట్ కాంపౌండ్, నెక్లెస్ రోటరీ ఏరియా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు వర్తిస్తాయి.  

ఇక బడా గణేష్ దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు పార్కింగ్ రేస్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, హెచ్ఎండిఏ పార్కింగ్, ఐమాక్స్ థియేటర్ పక్కన ఓపెన్ ప్లేస్, ఐమాక్స్ థియేటర్  సరస్వతి విద్యా మందిర్ హై స్కూల్, ఐమాక్స్ థియేటర్ ఎదురుగా పార్కింగ్ వెసులుబాటు కల్పించారు. ఖైరతాబాద్ లోని విశ్వేశ్వరయ్య భవన్ లో కూడా పార్కింగ్ సదుపాయం ఉంది.  

 అయితే ఖైరతాబాద్ గణేష్ దర్శించు కోవడానికి వచ్చే భక్తులు తమ సొంత వాహనాలకు బదులుగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఉపయోగించడం వల్ల మరింత ట్రాఫిక్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ట్రాఫిక్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 9010203626 నెంబర్ కి కాల్ చేయాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు సూచించారు.

Khairatabad Traffic Diversion Ganesh Chaturthi 2025 Bada Ganesh Hyderabad khairatabad ganesh idol Hyderabad traffic update

