Khalid Al Ameri: తెలుగు హీరోయిన్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఖాలిద్ అల్ అమెరి..ఎప్పటికీ గుర్తుంది పోయే రాత్రి అంటూ క్యాప్షన్!

Khalid Al Ameri Marriage : దుబాయ్కు చెందిన ప్రముఖ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఖాలిద్ అల్ అమెరికీ తన ప్రేమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా షేర్ చేసిన ఓ ప్రత్యేక ఫోటో ద్వారా ఈ విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో సాగిన ఊహాగానాలకు ఈ పోస్టుతో స్పష్టత వచ్చింది.
దుబాయ్కు చెందిన ప్రముఖ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఖాలిద్ అల్ అమెరి.. తన ప్రేమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించాడు. దక్షిణాది హీరోయిన్ సునయనతో తనకు ఉన్న ప్రేమను ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేశాడు. గత కొన్నేళ్లుగా వీరి మధ్య సంబంధం ఉందంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు.. అవన్నీ నిజమేనని ఖాలిద్ స్వయంగా నిర్ధారించాడు.
ఖాలిద్ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేశాడు. అందులో పూలతో అలంకరించిన రెస్టారెంట్, బొకేలు, సన్నని లైటింగ్ ఉన్న వాతావరణం కనిపించింది. చివరి ఫోటోలో ఖాలిద్, సునైనా ఇద్దరూ అద్దం ముందు నిలబడి చేతులు పట్టుకుని కనిపించారు. ఆ ఫోటోకు అతను “ఎప్పటికీ గుర్తుంది పోయే రాత్రి” అని క్యాప్షన్ రాశాడు. ఇది చూసిన అభిమానులు వీరి ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించినట్లే అని భావించారు.
అదే రోజు ఖాలిద్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో మరో రెండు ఫోటోలు కూడా షేర్ చేశాడు. అందులో ఒక ఫోటోపై మీ..”ఇంత అద్భుతమైన పుట్టినరోజు జరిపినందుకు ధన్యవాదాలు,” అని క్యాప్షన్ రాశారు. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో చాలామంది వీరి పెళ్లి త్వరలోనే జరగబోతుందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సునైనా విషయానికి వస్త.. ఆమె నాగపూర్లో జన్మించి తరువాత హైదరాబాద్కు వచ్చింది. ఆ తర్వాత సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. 2005లో ఒక తెలుగు సినిమాలో నటించి..2008లో తమిళ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ సినిమాల్లో కూడా నటించింది. ఆమె నటించిన కొన్ని ముఖ్యమైన సినిమాలు ప్రేక్షకులకు చాలా ఇష్టం అయ్యాయి. సునైనా తన సహజ నటనతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
ఖాలిద్ అల్ అమెరికీ గతంలో ఒకసారి వివాహం చేసుకున్న సంగతి కూడా తెలిసిందే. 2007లో అతని పెళ్లి జరిగి.. ఆ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఉన్నారు. అయితే 2024లో ఆయన తన భార్యతో విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత చాలా కాలం పాటు ఖాలిద్ ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు సునైనా తో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
వీరి ప్రేమ కథ 2024 మధ్యలోనే మొదలైందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. అప్పట్లో సునైనా ఒక ఫోటో పోస్ట్ చేయగా..దానికి ఖాలిద్ లైక్ చేయడం వల్ల అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. తరువాత ఇద్దరూ డుబాయ్ నుంచి ఒకే తరహా ఫోటోలు షేర్ చేయడంతో వార్తలు మరింత బలపడ్డాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ నిజమేనని అధికారికంగా తేలిపోయాయి.
ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలతో ముంచెత్తుతున్నారు. కొందరు వీరి పెళ్లి ఎప్పుడు జరుగుతుందో అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఖాలిద్ ..సునైనా జంట నిజంగా చూడచక్కగా ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.