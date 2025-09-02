Khushboo Idli: ఖుష్బు ఇడ్లీ గురించి విన్నారా? తింటే వదిలిపెట్టరు.. తమిళనాడు ఫేమస్‌ డిష్‌ ఎలా తయారు చేయాలంటే?

Khushboo Idli: సాధారణంగా ఇడ్లీ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెద్దల నుంచి చిన్నపిల్లలకు వరకు ఈ టిఫిన్ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఆయిల్ లేకుండా చేయడంతోపాటు త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది. అందుకే చాలా మంది ఇడ్లీ తినేందుకు ఇష్టపడుతంటారు. మరికొందరు ఆయిల్ ఫుడ్ ఇష్టం లేనివారు కూడా ఇడ్లీని తింటుంటారు. ఇంకా పలు అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారికి వైద్యులు ఇడ్లీ తినమని సూచిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడ రొటిన్ గా ఇడ్లీని తిని బోర్ కొడుతుంటే..తమిళనాడు ఫేమస్ ఖుష్బూ ఇడ్లీని మీరు ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
ఇడ్లీ అనేది చాలా మందికి ఇష్టమైన టిఫిన్. తేలికగా జీర్ణమవ్వడం, ఆయిల్ లేకుండా తయారు కావడం వల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన వంటకమని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, అలాగే ఆయిల్ ఫుడ్ తినలేని వారు ఇడ్లీని బెస్ట్ ఆప్షన్గా ఎంచుకుంటారు.
అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి కూడా వైద్యులు తరచుగా ఇడ్లీని తినమని చెబుతుంటారు. అయితే ప్రతిరోజూ ఒకే రకమైన ఇడ్లీ తింటూ విసుగు వస్తే, ఒకసారి తమిళనాడులో ప్రసిద్ధి పొందిన ఖుష్బూ ఇడ్లీను ట్రై చేయండి.
నటి ఖుష్బూ పేరు మీదుగా పేరుగాంచిన ఈ ఇడ్లీ తమిళనాడులో ఎంతగానో ప్రాచుర్యం పొందింది. స్థానికులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, ఈ ఇడ్లీని సాంబార్ లేదా చట్నీతో కలిపి తింటే రుచి మరింత అద్భుతంగా ఉంటుందని అంటారు. పూసలు పొంగినట్టుగా మెత్తగా, తెల్లగా ఉండే ఈ ఇడ్లీ నిజంగా భిన్నమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఖుష్బూ ఇడ్లీ తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ కష్టమేమీ లేదు. దీని కోసం రెండు కప్పుల ఇడ్లీ బియ్యం, అర కప్పు మినపప్పు, పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు అవసరం.
ముందుగా అన్నింటినీ శుభ్రంగా కడిగి కనీసం ఎనిమిది గంటలు నీటిలో నానబెట్టాలి. తర్వాత నీటిని తీసి, కొత్త నీటితో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పిండిని రాత్రంతా పులియబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి, ఇడ్లీ పాత్రలో పోసి ఆవిరి వండుకుంటే చాలు.
వేడివేడిగా ఉడికిన ఖుష్బూ ఇడ్లీని సాంబార్ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో వడ్డిస్తే రుచి మరింత పెరుగుతుంది. సాధారణ ఇడ్లీతో పోలిస్తే ఇది చాలా మెత్తగా, పూసల్లా పొంగి ఉంటుంది.
అందుకే తమిళనాడులో ఖుష్బూ ఇడ్లీకి ప్రత్యేక స్థానం లభించింది. రోజూ ఒకే రకమైన అల్పాహారం బోర్ కొడితే, ఈ ప్రత్యేక ఇడ్లీని ఒకసారి తప్పక ప్రయత్నించండి.