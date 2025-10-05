Karur Stampede: నటి ఖుష్బూ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. తొక్కిసలాట ప్లాన్డ్‌ ఇన్సిడెంట్‌..!

Khushboo Sensational On Karur Stampede: కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సినీనటి, బీజేపీ నేత కుష్బూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ తొక్కిసలాట ప్లాన్డ్ ఇన్సిడెంట్ అని ఆరోపించారు. తమిళనాడులోని కరూర్ టీవీకే చీఫ్ విజయ్ కరూర్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 41 మంది చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై బీజేపీ నేత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సినీ నటి బీజేపీ నేత టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చేపట్టిన కరూర్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనపై ఆమె స్పందించారు. కేవలం ఈ ఘటన నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగిందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు. ఇది సృష్టించిన విపత్తుల కనిపిస్తోంది అని ఆమె ఆరోపించారు.
ఈ తొక్కిసలాట ప్లాన్డ్ ఇన్సిడెంట్ గా ఉంది. ఎందుకంటే టీవీకే అధినేత విజయ్ కోసం ఎంతమంది జనం వస్తారో ప్రభుత్వానికి తెలిసినా.. ర్యాలీకి సరైన స్థలం కేటాయించలేదు. దీనిపై సీఎం మౌనం వీడి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
ఇటీవల కరూర్ లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి చెందారు. ఇందులో అనేకమంది తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. అయితే ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు పలువురుని అరెస్టు కూడా చేశారు. మరోవైపు మద్రాస్ హైకోర్టు మాత్రం సీట్ దర్యాప్తు చేపట్టింది.
అయితే, హైకోర్టు కూడా టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ పేరుని ఎందుకు ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చలేదని, రిట్ పిటీషన్పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది. ప్రధానంగా ఘటన జరిగిన తర్వాత పార్టీ నేతలందరూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడాన్ని హైకోర్టు తప్పు పట్టింది.
41 మంది ప్రాణాలు పోయినా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయ్ పట్ల మాత్రం ఉదాసీనతల వ్యవహరిస్తోందని కూడా పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చినప్పుడు సరైన బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు.