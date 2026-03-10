English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Khushboo on Vijay Trisha Row: విజయ్ దళపతి, త్రిష వివాదం.!. ఒక్కమాటలో తెల్చేసిన నటి ఖుష్బూ.. ఏమన్నారంటే..?

Khushboo sundar reacts on Tvk Vijay and trisha row: గత కొన్నిరోజులుగా విజయ్ , త్రిష వివాదంపై తమిళ రాజకీయాల్లో విపరీతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై తాజాగా.. బీజేపీ నేత, నటి ఖుష్బూ రియాక్ట్ అయ్యారు.ఈ క్రమంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి వార్తలలో నిలిచాయి.
 
తమిళ రాజకీయాల్లో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది రాజకీయాలు మరింత కాక రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ ఇటు రాజకీయపరంగాను అటు పర్సనల్ లైఫ్ లో వివాదాల కారణంగా వార్తలలో  ఉంటున్నారు. ఇప్పటికే కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో విజయ్ కు సీబీఐ మరోసారి సమన్లు జారీ చేసింది.

మరోవైపు ఇటీవల చెన్నైలో వివాహ రిసెప్షన్ కు విజయ్,త్రిషలు కలిసి ఒకే కారులో రావడం కూడా పెద్ద దుమారంగా మారింది. దీనిపై తమిళ సినివర్గానికి చెందిన వారు కొంత మంది రియాక్ట్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా పార్తీబన్ తో పాటు మరికొంత మంది డైరెక్ట్ గాను, ఇన్ డైరెక్ట్ గాను రియాక్ట్ అయ్యారు . వీరి కామెంట్స్ కు త్రిష సైతం అదే రెంజ్ లో కౌంటర్ లు ఇచ్చారు.

దీంతో తమిళ రాజకీయాల్లో త్రిష, విజయ్ వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు విజయ్ సైతం  ఇది తన వ్యక్తిగత విషయం అని తాను చూసుకుంటానని అన్నారు. ప్రజలు దీన్ని పట్టించుకొవాల్సిన పనిలేదన్నారు. మరోవైపు త్రిష టీవీకేలో చేరి చెన్నై నుంచి బరిలోకి దిగుతారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇక ఎన్డీయేలో కూడా చేరడానికిఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ తో మంత్రాంగం నడిపిస్తున్నారని వార్తలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.  

ఇది చాలదన్నట్లు మరోవైపు భార్య సంగీత చెంగల్పట్టు కోర్టులో తన భర్త ఉంటున్న చెన్నై  ఇంట్లో ఉండేందుకు తనకు అనుమతి ఇవ్వాలని మరోక  పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. మొత్తంగా తమిళ విజయ్ అన్ని వైపుల నుంచి పాపం.. వివాదాల్లో ఉంటున్నారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా..బీజేపీ నాయకురాలు, నటి ఖుష్బూ విజయ్, త్రిష వివాదంపై రియాక్ట్ అయ్యారు.

ముంబైలో ఒక వేడుకలో పాల్గొన్న ఖుష్బూ ని అక్కడున్న వారు విజయ్, త్రిషల వివాదం టీవీకేపార్టీపై ,పొలిటికల్ కెరిర్ పై ఏమైన ప్రభావం చూపిస్తుందా అని అడిగారు.దీనిపై ఖుష్బూ కౌంటర్ ఇస్తు ఇది వాళ్ల వ్యక్తిగతం అన్నారు. రాజకీయాలను, వ్యక్తిగత విషయాలను ముడిపెట్టడం సరైంది కాదన్నారు. 

అయిన కూడా ప్రజలకు ఎవర్ని తమ నాయకుడిగా ఎన్నుకొవాలో,ఎవరికి ఓటు వేయాలో బాగా తెలుసన్నారు. మొత్తంగా వ్యక్తిగత విషయాలు రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపించదని ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఒక్క మాటలో విజయ్, త్రిషల వివాదంలో ఖుష్బూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో మరోసారి వీరి వివాదం కాస్త నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది.

