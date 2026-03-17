Khushboo on Trisha: త్రిష క్యారెక్టర్ అలాంటిది.!.. టీవీకే విజయ్‌తో వివాదంవేళ ఖుష్బూ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?


Khushboo react on trisha and vijay thalapathy controversy: ముంబైలో ఫోటో గ్రాఫర్లు కొంత మంది సెలబ్రీటీల చుట్టు తిరుగుతూ కాంట్రవర్సీలు చేస్తారు. ఆ ఛెండాలం చెన్నైకి పాకడం బాధకరమన్నారు.అసలు త్రిషక్యారెక్టర్ ఎలాంటిదో తనకు బాగా తెలుసని ఖుష్బూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తమిళనాడులో ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సీఈసీ షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. మరోవైపు డీఎంకే, అన్నాడీంకే, టీవీకే ల మధ్య ఈసారి త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. ఇప్పటికే ఎన్డీయేతో పొత్తు ఉండదని టీవీకే తెల్చి చెప్పిన.. ఇంకా కూడా రూమర్స్ ఆగడంలేదు.  మరోవైపు తమిళనాడులో ఈసారి జెండా పాతేది టీవీకే పార్టీ అంటూ నేతలు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు.

టీవీకే విజయ్, త్రిషల మధ్య రచ్చ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. విజయ్ దళపతిపై పర్సనల్ లైఫ్ పై కొంత మంది నేతలు టార్గెట్ చేశారు. ఇటీవల త్రిష, విజయ్ లు చెన్నైలో ఒకే కారులో కలసి రావడం మరింత రూమర్స్ కు ఊతం ఇచ్చినట్లైంది. దీనిపై  కొంతమంది త్రిషకు మద్దతుగా నిలిచారు. వీరిలో నటి , పాలిటిషియన్ ఖుష్బూ ఉన్నారు. త్రిష, విజయ్ ల గురించి ప్రజలకు బాగా తెలుసన్నారు.

ప్రతిదాన్ని వివాదం కోణంలో చూడటం మానుకోవాలన్నారు. అయితే.. మరోసారి ఖుష్బూ మాట్లాడుతూ.. గతంలో ముంబైలో ఫొటోగ్రాఫర్లు సెలబ్రీటీల చుట్టు తిరుగుతూ వారిని ఏదో ఒక కాన్సవర్సీలు చేసేవారని అన్నారు. ఆ సంప్రదాయం చెన్నైకి పాకిందన్నారు. ఇటీవల విజయ్, త్రిష  చెన్నైలో ఈ వెంట్ లో కలిసి రావడం ఫోటోలు బాగా వైరల్ అయిన విషయం తెలిసిందే.

దీనిపై ఇన్ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా త్రిష క్యారెక్టర్ తనకు బాగా తెలుసని ఆమె హుందాగా ఉంటుందన్నారు.  చాలా సున్నిత మనస్కురాలని చెప్పారు. నాకు తెలిసిన గొప్ప మహిళల్లో తాను ఒకరన్నారు. ఇప్పుడు సిట్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే.. తుమ్మిన పక్క వారి మీద నిందలు వేస్తున్నారని  ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  

అసలు ముక్కు మోహం తెలియని వారు చేసే వ్యాఖ్యలపై రియాక్ట్ కావాల్సిన అవసరంలేదని, సోషల్ మీడియా రూమర్స్ ను పట్టించుకొవద్దన్నారు. మరికొంత మంది పక్కవారి లైఫ్ లో తొంగి చూసి  సాడిస్టులుగా ప్రవర్తిస్తారని స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఒకర్ని గురించి చెడుగా ప్రచారం చేసి పైశాచీక ఆనందం పొందేవారు తెలియని వారే ఉంటారని వారిని పట్టించుకొవాల్సిన అవసరంలేదన్నారు.

ఇప్పటికే వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయాలతో ముడిపెట్టవద్దని నటి ఖుష్బూ సుందర్ స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే.  ఇక విజయ్ దళపతి, సంగీతల డైవర్స్ పిటిషన్ ఏప్రిల్ 20 విచారణకు రానున్న విషయం తెలిసిందే. ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడులో ఎన్నికలు, మే 4నత్రిష పుట్టిన రోజునాడే ఫలితాలు విడుదల కానుండంపై కూడా నెటిజన్లు ట్రోల్స్  చేస్తున్నారు.

