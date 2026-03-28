Tamil nadu Elections: తమిళనాడు ఎన్నికల బరిలో ప్రముఖ హీరోయిన్ భర్త.. గర్వంగా ఉందంటూ పోస్ట్.!..

Actor-director Sundar to enter politics: తన భర్త ఎన్నికల బరిలో పోటీకి దిగడం చాలా ఆనందంగా ఉందని నటి, సీనియర్ బీజేపీ నేత ఖుష్బీ భర్త సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. అంతేకాకుండా ప్రజలకు సేవలు చేయడం తన భర్తకు చాలా ఇష్టమన్నారు.
దేశంలో నాలుగు రాష్ట్రాలు ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంకు ఇటీవల కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఎక్కడ చూసిన వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకుంటున్నారు. టీవీకే విజయ్, త్రిష ల అంశం నిత్యం వార్తలలో ఉంటుంది.  

 ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఇప్పటికే తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సెలబ్రీటీలు పలు స్థానాల నుంచి బరిలో నిలుస్తున్నారు. ఇప్పటికే త్రిష చెన్నై నుంచి టీవీకే పార్టీ నుంచి బరిలో ఉంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో  దీనిపై ప్రస్తుతం సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది. 

ఇక తాజాగా..  ఫెమస్ సినీ దర్శకుడు, నటుడు సుందర్ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బరిలో ఉంటున్నారు. మధురై సెంట్రల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన పుతియ నీతి కట్చి (పీఎన్‌కే) పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.  మరోవైపు ఈ నియోజకవర్గం బరిలో అధికార డీఎంకే పార్టీ నుంచి ఐటీ శాఖ మంత్రి పళనివేల్ త్యాగరాజన్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

మధురై సెంట్రల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పార్టీ  సుందర్ పోటీ చేస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. సుందర్ అన్నాడీఎంకే పార్టీ గుర్తు మీదే పోటీ చేయనున్నట్లు షణ్ముగం వెల్లడించారు. సుందర్... ప్రముఖ నటి, బీజేపీ తమిళనాడు ఉపాధ్యక్షురాలు ఖుష్బూ భర్త. ఆమె 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చెన్నైలోని థౌజండ్ లైట్స్ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు.   

కానీ అనూహ్యంగా ఓటమి చెందారు. ఈ క్రమంలో సుందర్ ఎన్నికల బరిలో నిలవడం తమిళ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక తన భర్త ఎన్నికల బరిలో నిలవడంపై నటి ఖుష్బూ సోషల్ మీడియా వేదికగా రియాక్ట్ అయ్యారు. సినిమా కెరీర్‌లో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ప్రజలు అండగా నిలిచారని గుర్తు చేసింది. 

తన భర్తకు ఎన్నోరోజుల నుంచి సేవ చేయాలని ఉండేదని, తన నిర్ణయంతో భార్యగా గర్వపడుతున్నట్లు చెప్పారు. సుందర్ 1990 లో వాళ్ల్యై చక్కరంతో నటుడిగా ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టాడు. 1995 లో మురై మానమ్ తో దర్వకుడిగా మారారు. దాదాపు 40 మూవీస్ లకు దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పుడు మూకుతి అమ్మన్ 2, పురుషన్ ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.  

