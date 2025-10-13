English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Khushi Kapoor: ఆ విషయంలో అక్క జాన్వీకి షాక్ ఇచ్చిన ఖుషీ.. హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇస్తూనే హల్ చల్..

Khushi Kapoor: ఖుషీ కపూర్..అక్క జాన్వీ కపూర్ రూట్లోనే  శ్రీదేవి డాటర్ గా  ఈమెకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో  మంచి ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంటోంది. అంతేకాదు సినీ ఇండస్ట్రీలో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు కానీ.. ఓటీటీ వేదికా ఇప్పటికే ఈమె నటించిన పలు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అంతేకాదు అక్క జాన్వీ కపూర్ బాటలో సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ భామకు వరుస అవకాశాలు వస్తున్నాయట.  
1 /5

ఖుషీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెడుతూనే  తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇప్పటికే ఖుషీ రెండు మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో నటించి మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. రీసెంట్ గా ఈమె నటించిన ‘నాదానియా’ తో పాటు ‘లవ్ యాపా’ సినిమాలతో పలకరించింది. కానీ ఈ చిత్రాలు పెద్దగా ప్రేక్షకులను కిక్ ఎక్కించలేదు.  

2 /5

దీంతో అమ్మ, అక్క బాటలో సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో  నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది. ఈమె కూడా తెలుగులో స్టార్స్ సరసన నటించడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతోంది. ఇప్పటికే జాన్వీ.. ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ తో కలిసి ‘పెద్ది’ల నటిస్తోంది. అక్కబాటలో దక్షిణాదిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనుకుంటోంది ఖుషీ.  

3 /5

  ఖుషీ కపూర్ విషయానికొస్తే.. శ్రీదేవి, బోనీ కపూర్‌ల రెండో తనయ. ఈమె 5 నవంబర్ 2000లో జన్మించింది. ఇపుడు అదే రూట్లో  ఖుషీ కూడా  తెలుగులో ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతోంది. 

4 /5

ఖుషీ తల్లి శ్రీదేవి, అక్క జాన్వీ బాటలో ప్రేక్షకులను అలరించడానికీ రెడీ అంటోంది. ఇప్పటికే ఖుషీ యాక్టింగ్, డాన్సింగ్, స్టంట్స్ విషయాల్లో పూర్తిగా ట్రైయిన్ అయింది. రెండు చిత్రాలతో పలకరించినా.. అవి పెద్దగా అలరించలేక పోయాయి. అందుకే సరైన కాంబినేషన్ లో సరైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి రెడీ అవుతోంది.  

5 /5

శ్రీదేవి గ్లామర్ షో చేసినా.. ఎక్కడా హద్దులు దాటలేదు. కానీ అతిలోకసుందరి కూతుళ్లైన జాన్వీ, ఖుషీలు మాత్రం  అందాల ఆరబోతలో ఆ హద్దులను చెరిపే్తున్నారు. గ్లామర్ షోలో ఖుషీ కపూర్.. అక్క జాన్వీ కపూర్‌కు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. 

Khushi Kapoor Sridevi Janhvi Kapoor Boney Kapoor Tollywood Bollywood

