Kia Summer Service Camp 2026: కియా ఇండియా ఏప్రిల్ 6 నుండి మే 12 వరకు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మర్ సర్వీస్ క్యాంప్ను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఉచితంగా 20-పాయింట్ల వాహన తనిఖీ, ఏసీ సర్వీసింగ్పై 20శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు, ఉచిత టాప్ వాష్ సదుపాయం కల్పిస్తోంది. దక్షిణ భారతదేశంలో మే 6 నుండి 12 వరకు ఈ క్యాంప్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎండలు ముదురుతున్న వేళ మీ కారు కండిషన్ ఎలా ఉంది? ఏసీ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా కియా ఇండియా తన దేశవ్యాప్త సమ్మర్ సర్వీస్ క్యాంప్ను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 6 నుంచి మే 12 వరకు జరిగే ఈ క్యాంప్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వేసవి తాపాన్ని తట్టుకుని మీ ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు కియా ఇండియా 497 కేంద్రాలలో ఈ సర్వీస్ క్యాంప్ను నిర్వహిస్తోంది. ఏప్రిల్ 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం మే 12 వరకు వివిధ దశల్లో కొనసాగుతుంది.
ఈ సర్వీస్ క్యాంప్ మూడు దశల్లో జరుగుతుంది: మొదటి దశ (ఏప్రిల్ 6 - 12): ఉత్తర, పశ్చిమ మరియు తూర్పు భారతదేశంలో ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. రెండవ దశ (ఏప్రిల్ 24 - 30): తూర్పు భారతదేశంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది. మూడవ దశ (మే 6 - 12): మన దక్షిణ భారతదేశం (తెలుగు రాష్ట్రాలతో సహా) లో నిర్వహిస్తుంది.
ఈ క్యాంప్లో మీ వాహనం వేసవికి సిద్ధంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఉచితంగా 20-పాయింట్ల వాహన ఆరోగ్య తనిఖీని చేస్తారు. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన ఎండల్లో ఏసీ పనితీరు ఎలా ఉందో నిపుణులు ఉచితంగా పరిశీలిస్తారు.
సర్వీస్ క్యాంప్ సందర్భంగా కస్టమర్ల కోసం కియా ప్రత్యేక ఆఫర్లను అందిస్తోంది: ఏసీ ట్రీట్మెంట్లు, కార్ కేర్ ప్యాకేజీలపై 20శాతం తగ్గింపు. ఎంపిక చేసిన కారు యాక్సెసరీస్పై 5శాతం తగ్గింపు. రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ (RSA) ప్లాన్లపై 10శాతం తగ్గింపు.
క్యాంప్కు వచ్చే అన్ని వాహనాలకు కియా ఉచితంగా టాప్ వాష్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది. అంతేకాకుండా, మీ పాత కారును మార్చుకోవాలనుకుంటే, 'సర్టిఫైడ్ ప్రీ-ఓన్డ్ ఎవాల్యుయేషన్' ద్వారా మీ కారు అసలు విలువను ఉచితంగా తెలుసుకోవచ్చు.
మీరు చాలా సులభంగా సర్వీస్ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. మైకియా (MyKia) యాప్, కియా ఆన్లైన్ పోర్టల్ లేదా టోల్-ఫ్రీ నంబర్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా 390 నగరాల్లో ఉన్న 862 టచ్పాయింట్ల ద్వారా కియా ఈ సేవలను అందిస్తోంది.