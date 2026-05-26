/Kia Sonet: రూ. 1 లక్ష కడితే చాలు.. ఇంటి ముందు Kia Sonet లగ్జరీ కారు.. నెలవారీ EMI లెక్కలు ఇవే!

Kia Sonet: కియా సోనెట్ కొత్త వేరియంట్లలో సామాన్యులకు మరింత దగ్గరయ్యేలా ఆటోమేటిక్ టెక్నాలజీని అందిస్తోంది. భారతఆటో మొబైల్ రంగంలో కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ విభాగంలో కియా సోనెట్ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. స్టైలిష్ డిజైన్, పవర్ ఫుల్ ఫీచర్లు, అద్భుతమైన పనితీరు కారణంగా భారత మార్కెట్లో బెస్ట్ కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. దీంతో చాలా మంది ఈ కారును కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఫైనాన్స్ పై కొనాలనుకుంటే 1లక్ష డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే చాలు ఈ లగ్జరీ కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే నెలలవారీ ఈఎంఐ ఎంత చెల్లించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కియా సోనెట్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ అయిన HTK (O) ధర సుమారుగా రూ. 9.95 లక్షలు. ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో, ఆన్-రోడ్ ధర సుమారుగా రూ. 11.07 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, ఈ ధర రాష్ట్రం, నగరాన్ని బట్టి మారే ఛాన్స్ ఉంది.
ఈ SUVని కొనాలంటే మీరు రూ. 1 లక్ష డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే చాలు. మీకు సుమారుగా రూ. 10.07 లక్షల ఫైనాన్స్ అవసరం అవుతుంది. బ్యాంకు ఈ మొత్తాన్ని 7 సంవత్సరాల పాటు 9శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటుకు రుణం ఇస్తుందని అనుకుంటే.. మీ నెలవారీ EMI సుమారుగా రూ. 16,207 అవుతుంది.
ఫైనాన్స్పై కారు కొనడంలో కారు అసలు ధర మాత్రమే కాకుండా వడ్డీ ఖర్చు కూడా ఉంటుంది. ఏడేళ్ల కాలంలో, మీరు వడ్డీ రూపంలో సుమారు రూ. 3.54 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే, ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, ఆన్-రోడ్ ఛార్జీలు, వడ్డీతో కలిపి కారు మొత్తం ఖరీదు దాదాపు రూ. 14.61 లక్షలకు చేరవచ్చు.
కియా సోనెట్ భారత మార్కెట్లో మహీంద్రా XUV 3XO, టాటా పంచ్, మారుతి బ్రెజ్జా, హ్యుందాయ్ వెన్యూ వంటి అనేక ప్రముఖ SUV మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. అవన్నీ ఫీచర్లు, ధర విషయంలో పోటీపడతాయి.
మీరు కార్ ఫైనాన్స్ గురించి ఆలోచిస్తుంటే.. మీ నిర్ణయాన్ని కేవలం EMI ఆధారంగా మాత్రమే తీసుకోకండి. బ్యాంకు వడ్డీ రేటు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, రుణ కాలపరిమితి మొత్తం చెల్లింపు మొత్తాన్ని కూడా పరిగణలోనికి తీసుకోండి. తక్కువ EMI కోసం ఎక్కువ కాలపరిమితిని ఎంచుకోవడం వల్ల మొత్తం ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.