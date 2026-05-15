Kiara Advani:పెళ్లి చేసుకోకపోయినా ఓకే.. డేటింగ్ పై ఆంక్షలు పెట్టను.. కూతురు గురించి కియారా వ్యాఖ్యలపై రచ్చ!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 11:53 AM IST|Updated: May 15, 2026, 11:53 AM IST

Kiara Advani:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కియారా అద్వాని మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సినిమాలతో పాటు తన వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలిచే కియారా.. తాజాగా ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలతో నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె తన భవిష్యత్తు కూతురి గురించి మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఒక ప్రముఖ పాడ్‌కాస్ట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కియారా అద్వానీకి కుటుంబం, పెళ్లి, పిల్లల పెంపకం గురించి ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఆమె చాలా ఓపెన్‌గా తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంది. “పిల్లలు జీవితాన్ని స్వేచ్ఛగా అనుభవించాలి. వాళ్లపై అనవసరమైన ఒత్తిడి లేదా ఆంక్షలు ఉండకూడదు” అని కియారా చెప్పింది.  

అంతేకాకుండా, “నా కూతురు భవిష్యత్తులో ఎవరితోనైనా డేటింగ్ చేయాలనుకుంటే అది ఆమె నిర్ణయం. పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా అనేది కూడా పూర్తిగా ఆమె ఇష్టం” అని చెప్పింది. ప్రతి సంబంధం మనకు జీవితంలో ఏదో ఒక పాఠం నేర్పుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది. సరైన వ్యక్తిని జీవితంలో గుర్తించడానికి అనుభవం కూడా అవసరమని తెలిపింది.  

కియారా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు కొందరికి బాగా నచ్చాయి. కొత్త తరం ఆలోచనలకు ఇది ఉదాహరణ అని కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. “పిల్లల నిర్ణయాలను గౌరవించడం మంచి విషయం” అని పలువురు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ గురించి కియారా నిజాయితీగా మాట్లాడిందని అభిమానులు అంటున్నారు.  

అయితే మరోవైపు చాలామంది నెటిజన్లు ఆమె వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. “భారతీయ సంస్కృతిలో ఇలాంటి ఆలోచనలు సరైనవా?” అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒక తల్లి ఇలా మాట్లాడటం ఆశ్చర్యంగా ఉందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కుటుంబ విలువలు, సంప్రదాయాల గురించి కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.  

ఇప్పటికే ఈ వీడియోకు లక్షల్లో వ్యూస్ వచ్చాయి. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో కియారా వ్యాఖ్యలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ కొనసాగుతోంది. కొందరు ఆమెను ధైర్యంగా మాట్లాడిందని ప్రశంసిస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం విమర్శిస్తున్నారు.  

ప్రస్తుతం కియారా అద్వాని బాలీవుడ్‌లో బిజీ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది. వివాహం తర్వాత కూడా వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. నటనతో పాటు తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం వల్ల ఆమె తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఈసారి చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా అదే విధంగా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు కారణమయ్యాయి.

