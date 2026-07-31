Kiara Advani Toxic Bold: బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆమె తెలుగులో 'భరత్ అనే నేను', 'వినయ విధేయ రామ', 'గేమ్ ఛేంజర్' సినిమాలతో అలరించింది. ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా మూవీ 'టాక్సిక్' ద్వారా ఫ్యాన్స్ను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని బోల్డ్ సీన్స్పై హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ స్పందించింది.
కన్నడ సూపర్ స్టార్ యష్ హీరోగా, కియారా అద్వానీ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, టీజర్, సాంగ్ వరకు అన్నీ ప్రచార చిత్రాల్లో సినిమాలో గ్లామర్ డోస్ ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే పెళ్లి తర్వాత ఇంతటి గ్లామర్ పాత్ర పోషించడానికి గల కారణాన్ని కియారా అద్వానీ వెల్లడించింది.
"ఈ కథ విన్నప్పుడు, నా పాత్ర తీర్చిదిద్దిన తీరు నన్ను చాలా ఆకట్టుకుంది. ప్రతి యాక్టర్ కోరుకునే అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. నా సినీ ప్రయాణంలో ఇలాంటి పాత్రను పోషించగలననే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది" అని కియారా అద్వానీ పేర్కొంది.
అదే విధంగా హీరోయిన్ పాత్రలను కేవలం కొన్ని మూసధోరణలకు పరిమితం చేయడం తనకు ఇష్టం లేదని చెప్పింది. మహిళ పాత్రలను మరింత బలంగా వాస్తవికంగా ఉండాలని కియారా పేర్కొంది. అయితే ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు పరోక్షంగా 'టాక్సిక్' సినిమాలో పాత్రను ఉద్దేశించి కావొచ్చని తెలుస్తోంది.
డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ తెరకెక్కించిన 'టాక్సిక్' చిత్రం ఏకకాలంలో ఇంగ్లీష్, కన్నడ భాషల్లో షూటింగ్ చేశారు. అలాగే తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, మలయాళంతో పాటు ఇతర భాషల్లో డబ్బింగ్ వర్షెన్ను విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమైంది.
ఈ సినిమాకు కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై వెంకట్.కే నారాయణ్, హీరో యష్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో యష్, కియారాతో పాటు నయనతార, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, హుమా ఖురేషితో పాటు తదితరులు నటిస్తున్నారు.