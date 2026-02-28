Kidney Stones Remedies: ఈ ఆకును మజ్జిగలో వేసి తాగితే..కిడ్నీలో రాళ్లు మంచులా కరిగిపోతాయి!

Kidney Stone Home Remedy: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడేవారికి మన వంటింట్లో దొరికే ఒక సాధారణ ఆకు అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. మజ్జిగలో ఆ ఆకును కలిపి తీసుకోవడం ద్వారా కీళ్ల నొప్పుల నుండి ఎలా ఉపశమనం పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.
శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు అవి కీళ్ల మధ్య స్ఫటికాలుగా పేరుకుపోయి తీవ్రమైన నొప్పులకు దారితీస్తాయి. దీనివల్ల నడవటం కష్టమవ్వడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో కిడ్నీ సమస్యలు, మధుమేహం వంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, కరివేపాకు, మజ్జిగ కాంబినేషన్ దీనికి సహజ సిద్ధమైన పరిష్కారంగా మారుతుంది.
కరివేపాకు శక్తి: కరివేపాకులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రక్తంలోని యూరిక్ యాసిడ్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్నవారు పెరుగు కంటే మజ్జిగ తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతూ, వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఒక గ్లాసు స్వచ్ఛమైన మజ్జిగను తీసుకోండి. అందులో 10 నుండి 15 తాజా కరివేపాకులను వేయండి. సుమారు ఒక గంట పాటు ఆ మజ్జిగను అలాగే మూతపెట్టి ఉంచండి (దీనివల్ల కరివేపాకులోని రసం మజ్జిగలోకి చేరుతుంది). గంట తర్వాత ఆ ఆకులను తీసేసి లేదా వాటితో సహా మజ్జిగను తాగాలి.
కరివేపాకు కిడ్నీలను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడటం వల్ల రాళ్ల సమస్యను కూడా నివారించవచ్చు. ఈ అలవాటు వల్ల రక్తపోటు, థైరాయిడ్ వంటి సమస్యలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నవారు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ చిట్కాలను పాటించే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును సంప్రదించడం మంచిది.