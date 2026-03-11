English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Richest Actress: 17వేల కోట్లతో ప్రపంచంలోనే రిచెస్ట్ స్టార్ గా నిలిచిన టీవీ నటి.. స్టార్ హీరోలను సైతం పక్కకు నెట్టి..!

Richest Heroine: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బిజినెస్ మ్యాగజైన్ ఫోర్బ్స్ 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన బిలియనీర్ల జాబితాను ఇటీవల విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ధనవంతులు చోటు సంపాదించారు. వ్యాపారవేత్తలు, టెక్నాలజీ దిగ్గజాలు, పెట్టుబడిదారులతో పాటు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ రంగానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఇందులో స్థానం పొందారు.
సాధారణంగా సినిమాల్లో పెద్ద హీరోలు లేదా ప్రముఖ నిర్మాతలు మాత్రమే ఈ జాబితాలో కనిపిస్తుంటారు. కానీ ఈసారి ఒక టెలివిజన్ స్టార్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక నటిగా నిలవడం విశేషంగా మారింది. ఆ నటి మరెవరో కాదు, అమెరికాకు చెందిన రియాలిటీ టీవీ స్టార్ కిమ్ కర్దాషియాన్.

ఫోర్బ్స్ వివరాల ప్రకారం కిమ్ కర్దాషియాన్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు 1.9 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేయబడింది. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు 17 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుంది. ఈ భారీ సంపదతో ఆమె ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతురాలైన నటిగా గుర్తింపు పొందింది.

కిమ్ కర్దాషియాన్ తన కెరీర్‌ను మొదట్లో ఒక సెలబ్రిటీ సోషలైట్‌గా ప్రారంభించింది. అయితే ఆమెకు నిజమైన గుర్తింపు తెచ్చిన కార్యక్రమం “Keeping Up with the Kardashians” అనే రియాలిటీ టీవీ షో. ఈ షో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దీంతో కిమ్ పేరు ప్రపంచానికి తెలిసింది.

సినిమా రంగంలో కూడా ఆమె కొన్ని చిన్న పాత్రలు చేసింది. దీప్ ఇన్ ది వ్యాలీ..వంటి చిత్రాల్లో కనిపించడంతో పాటు..30 రాక్ వంటి టీవీ షోలలో అతిథి పాత్రల్లో నటించింది. ఇటీవల ఆమె అమెరికన్ హరర్ షో.. వంటి సిరీస్‌లలో కూడా నటిస్తూ తన నటనపై మరింత దృష్టి పెట్టింది. అంతేకాకుండా పిల్లల కోసం వచ్చిన పా పెట్రోల్..చిత్రాలకు వాయిస్ ఓవర్ కూడా అందించింది.

అయితే కిమ్ సంపదలో పెద్ద భాగం నటన ద్వారా కాకుండా వ్యాపారాల ద్వారానే వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆమె ప్రారంభించిన Skims అనే షేప్‌వేర్ బ్రాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పొందింది. ఈ కంపెనీ విలువ 2025 నాటికి సుమారు 5 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇది మాత్రమే కాకుండా SKKN by Kim అనే బ్యూటీ బ్రాండ్ కూడా ఆమె ఆదాయానికి ప్రధాన వనరుగా మారింది. ఆన్‌లైన్ వ్యాపారంగా ప్రారంభమైన ఈ బ్రాండ్‌లు ఇప్పుడు పలు దేశాల్లో స్టోర్ల రూపంలో విస్తరించాయి.

కిమ్ కర్దాషియాన్ సంపద అనేక ప్రముఖ నటులను కూడా వెనక్కి నెట్టింది. ఈ జాబితాలో హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్, హాలీవుడ్ స్టార్ టామ్ క్రూజ్, ప్రముఖ నిర్మాత టైలర్ పెర్రీ, అమెరికన్ కామెడియన్ జెర్రీ సీన్‌ఫెల్డ్ వంటి ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ కూడా ఈ జాబితాలో చోటు సంపాదించి టాప్ 5లో నిలిచాడు.

