King Cobra VS Swetha Naagu: కింగ్ కోబ్రా వర్సెస్ శ్వేత నాగు.. వీటిలో ఏది డెంజర్.. విస్తుపోయే ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?..

Swetha naagu vs king cobra facts: కింగ్ కోబ్రాలు , శ్వేత నాగుపాములు ఎక్కువగా దట్టమైన అడవుల్లో ఉంటాయి. వీటిని గురించి ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇవి రెండు కూడా చాలా ఎక్కువ ఏళ్లు జీవిస్తాయి. కాటు వేసిన కొన్ని నిముషాల వ్యవధిలో మనిషి ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తాయి.
శ్వేత నాగు పాములు చాలా అరుదుగా మన దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కన్పిస్తుంటాయి. ఇవి అమెరికాలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ శ్వేత నాగు పాములు చాలా డెంజర్ అనిచెప్తారు. ఇది కాటు వేస్తే వెంటనే శరీరంలొకి విషం వెళ్లిపోయి అంతర్గత అవయవాలు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయి.
రక్తం సరఫరా నిలిచిపోతుంది. దీంతో వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్లి ఉమ్మి కక్కుకుని నిముషాల వ్యవధిలోనే చనిపోతాడు. ఈ పాములు ఇతర పాముల్ని కూడా తింటాయి. శ్వేత నాగుపాములు దట్టమైన చెట్లలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ముంగీసలు, గద్దలు, నెమళ్లకు చిక్కకుండా చాలా జాగ్రత్తగా సంచరిస్తాయి. శ్వేత నాగు పాములు 10 నుంచి 14 అడుగుల పొడవు పెరుగుతాయి.
ఇక కింగ్ కోబ్రా సర్పాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పేరులోనే కింగ్.. అంటే ఇవి సర్పాలకు రాజులు. ఇవి గూడు కట్టుకుని ఉంటాయి. ఇవి పొడవలు 12 నుంచి 18 అడుగుల పొడవు ఉంటాయి. ఇవి చిన్న పాముల్ని వేటాడతాయి. కింగ్ కోబ్రాలు విషంను చిమ్ముతాయి.
కింగ్ కోబ్రాలు చాలా వరకు రాత్రి పూట వేటడతాయి. ఇవి కొన్ని సార్లు ముంగీసలను కూడా కాటు వేసి చంపేస్తాయి. వీటి విషం మనిషి నాడీ వ్యవస్థ, మెదడులపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కింగ్ కోబ్రా కాటు వేయగానే శరీరం అంతా నల్లగా మారిపోతుంది. నిముషాల వ్యవధిలోనే విషం అంతా శరీరం అంతట వ్యాపిస్తుంది.
కింగ్ కోబ్రాలు 20 నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు బతుకుతాయంటారు. ఇక శ్వేత నాగులు 15 నుంచి 20 ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి. కింగ్ కోబ్రాలు శ్వేతనాగుల కంటే వంద రెట్లు చాలా డెంజర్ అని చెబుతారు. ఒకవేళ శ్వేత నాగు, కింగ్ కోబ్రాలు రెండు ఒకదానికి మరోకటి ఎదురెదురు పడితే కింగ్ కోబ్రా శ్వేత నాగును అమాంతం దాడి చేసి తినేస్తుంది.
అడవిలో కింగ్ కోబ్రాలు ఎలాంటి వాతావరణంలో అయిన జీవనం సాగిస్తాయి. కానీ శ్వేత నాగులు మాత్రం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉండగలవు. ఇవి ఇతర పాములపై దాడిచేస్తాయి. కానీ చాలా చిన్న పాముల్ని మాత్రం తింటాయి. అందుకే శ్వేత నాగు కన్నా కూడా కింగ్ కోబ్రా అత్యంత డెంజర్ విషసర్పం.వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.