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Chennai Love Story OTT Release: చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఓటీటీ రిలీజ్.. ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:19 PM IST

Chennai Love Story OTT Release:కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' ప్రస్తుతం థియేటర్లలో మంచి స్పందనతో ప్రదర్శితమవుతోంది. జూలై 24న విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేమకథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా యువత ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ చూపుతున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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చెన్నై లవ్ స్టోరీ స్ట్రీమింగ్

చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమాలో కిరణ్ అబ్బవరం తన పాత్రలో సహజంగా నటించారని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ కూడా తన నటనతో మంచి మార్కులు అందుకుంది. ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచిందని సినీ అభిమానులు అంటున్నారు.  

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సోనీ లివ్

సినిమా మొదటి భాగం పూర్తిగా ప్రేమకథ చుట్టూ సాగుతుంది. రెండో భాగంలో మాత్రం కథలో కొత్త మలుపులు కనిపిస్తాయి. భావోద్వేగాలు, డ్రామా, వినోదం కలిపి దర్శకుడు సినిమాను తెరకెక్కించారని ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందన వస్తోంది.ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదలపై కూడా ఆసక్తికరమైన వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సోనీ లివ్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ హక్కుల కోసం మంచి మొత్తాన్ని చెల్లించినట్లు కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది.

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చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా

ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఆగస్టు 21 నుంచి లేదా ఆగస్టు చివరి వారంలో ఈ సినిమా సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై చిత్ర బృందం నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అందువల్ల విడుదల తేదీలో మార్పులు ఉండే అవకాశాన్ని కూడా పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేము.  

Kiran Abbavaram Chennai Love Story4/5

కిరణ్ అబ్బవరం

సాధారణంగా తెలుగు సినిమాలు నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్‌స్టార్ లేదా ఈటీవీ విన్ వంటి వేదికల్లో విడుదల అవుతుంటాయి. కానీ ఈసారి చెన్నై లవ్ స్టోరీ సోనీ లివ్‌లో విడుదల కానుందనే వార్త అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.ఇప్పటికే థియేటర్లలో సినిమా మంచి వసూళ్లు సాధిస్తుండగా, ఓటీటీ హక్కుల ద్వారా కూడా నిర్మాతలకు మంచి ఆదాయం వచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్థికంగా కూడా విజయవంతమైన చిత్రంగా నిలుస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Chennai Love Story Sony LIV5/5

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఓటీటీ రిలీజ్

ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన కొనసాగుతోంది. పెద్ద తెరపై ప్రేమకథను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా నిలుస్తోంది. థియేటర్ రన్ పూర్తైన తర్వాత ఓటీటీలో చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. సోనీ లివ్ విడుదల తేదీపై త్వరలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Chennai Love Story OTT Release
Chennai Love Story OTT
Kiran Abbavaram
Kiran Abbavaram Chennai Love Story
Chennai Love Story Sony LIV

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