Anniversary Special: హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, రహస్య ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్న క్యూట్ ఫొటోలు

Kiran abbavaram-Rahasya: వైవిధ్యభరితమైన కథలతో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న హీరో కిరణ్ అబ్బవరం.. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కె ర్యాంప్, చెన్నై లవ్ స్టోరీ అనే సినిమాలు చేస్తున్నాడు. అయితే ఈరోజు కిరణ్ అబ్బవరం, రహస్య.. తమ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
రాజావారు రాణిగారు సినిమాతో టాలీవుడ్కి పరిచమయ్యారు కిరణ్ అబ్బవరం, రహస్య గోరఖ్. ఆ తర్వాత కిరణ్ వరుస సినిమాలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకోగా.. రహస్య మాత్రం నటించలేదు. అయితే ఈ సినిమా టైమ్లోనే ఫ్రెండ్స్ అయిన వీరు.. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ల పాటు రహస్యంగా ప్రేమించుకున్నారు.
ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో 2024, ఆగస్టు 22న పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు ఈ క్యూట్ కపుల్. ఆ తర్వాత 2025, మేలో రహస్య ఓ పండంటి బాబుకి జన్మనిచ్చింది. బాబు పేరు హను అబ్బవరం.
అయితే ఈరోజు కిరణ్ అబ్బవరం, రహస్యల మొదటి పెళ్లి రోజు. ఈ సందర్భంగా వెకేషన్కి వెళ్లిన ఈ జంట.. సోషల్ మీడియాలో ఒకరికొకరు విషెస్ తెలియజేస్తూ కొన్ని పిక్స్ తమ అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
తొలి పెళ్లిరోజు సందర్భంగా ఒక పోస్ట్ పెట్టిన రహస్య.. పెళ్లి నాటి ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకుంది. పెళ్లికి సరిగ్గా గంటముందు నాకు చాలా ఆందోళనగా ఉంది. నా గుండె గట్టిగా కొట్టుకుంటోంది. అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చిన కిరణ్ ఈ నోట్ ఇచ్చాడు. దీంతో ప్రశాంతంగా, ధైర్యంగా అనిపించింది. ఏం జరిగినా సరే ఇతడు చూసుకుంటాడులే అనిపించింది. ఇదే నాకు దక్కిన బెస్ట్ గిఫ్ట్. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కిరణ్ అబ్బవరం అని రహస్య తెలిపింది.
రహస్య షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో ఏముందంటే.. కిరణ్ 'నన్ను భర్తగా కోరుకున్నందుకు థ్యాంక్యూ. నా జీవితంలోకి స్వాగతం. బాగా చూసుకుంటా' అని రాసిచ్చిన నోట్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. వెడ్డింగ్ డే సందర్భంగా పలువురు సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్స్ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.