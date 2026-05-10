టాలీవుడ్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి, బిగ్బాస్ ఫేమ్ కిర్రాక్ సీత (సుప్రజ). తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఫిల్మ్ నగర్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కెరీర్ ప్రారంభంలో తాను ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను, 'క్యాస్టింగ్ కౌచ్' వేధింపులను ఓ ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టారు.
యూట్యూబర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, 'బేబీ' సినిమాతో పాపులర్ అయి.. బిగ్బాస్ సీజన్ 8తో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు చేరువైన సీత.. గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ వెనుక ఉన్న చీకటి కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. సీత '7 ఆర్ట్స్' టీమ్తో కలిసి పనిచేస్తున్న సమయంలో తనకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
"ఒక సినిమాలో ఆఫర్ ఉందని చెప్పడంతో అప్పుడు 21 ఏళ్ల వయసున్న నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. ఆడిషన్ లేదా మీటింగ్ కోసం ఆఫీస్కు రమ్మంటారని అనుకుంటే, వారు నేరుగా ఫామ్ హౌస్కి రమ్మని పిలిచారు."
"ఫామ్ హౌస్కి ఎందుకు? అని ప్రశ్నిస్తే.. టీమ్ మొత్తం అక్కడే ఉందని నమ్మబలికారు. కానీ నాకు ఏదో తేడాగా అనిపించి వెళ్లలేదు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసి, ఫామ్ హౌస్కి వస్తే ఏకంగా రూ.25 లక్షలు ఇస్తామని ఆశ చూపారు. నేను వెంటనే నో చెప్పేశాను" అని సీత వివరించింది.
కేవలం సినిమాల పరంగానే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలో కూడా తనకు అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు వస్తుంటాయని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇండస్ట్రీలో పరిస్థితులు తెలుసు కదా అంటూ పరోక్షంగా కమిట్మెంట్ అడుగుతుంటారని, అటువంటి వారికి తను గట్టిగానే సమాధానం ఇస్తానని చెప్పుకొచ్చారు.
'బేబీ' సినిమాలో నెగెటివ్ రోల్ చేసినందుకు గాను.. నిజ జీవితంలో కూడా తాను అలాంటి అమ్మాయినే అని కొందరు భావిస్తూ రేప్ బెదిరింపులకు కూడా పాల్పడ్డారని ఆమె గతంలో వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.
7 ఆర్ట్స్ సరయూతో కలిసి బోల్డ్ కంటెంట్ వీడియోలు చేసి గుర్తింపు పొందిన సీత, 'బేబీ' సినిమాలో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్గా నటించి మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. ఆ క్రేజ్తోనే బిగ్బాస్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి సుమారు 40 రోజుల పాటు తన ఆటతో ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు టీవీ షోలలోనూ బిజీగా గడుపుతోంది.