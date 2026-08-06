/Kisan Credit Card: ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ రైతులకు వరం.. ప్రతి రూ.1 పెట్టుబడికి రూ.2.30 లాభం!

Kisan Credit Card: కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (KCC-MISS) పథకం రైతులకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుస్తోందని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం పెట్టిన ప్రతి రూ.1కు వ్యవసాయ రంగానికి రూ.2.30 విలువైన లాభం లభిస్తోందని, తక్కువ వడ్డీ రుణాలతో రైతుల ఆదాయం, ఉత్పాదకత పెరుగుతున్నట్లు నివేదిక తెలిపింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్–మోడిఫైడ్ ఇంటరెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్ (KCC-MISS) రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని తాజా అధ్యయనం తెలిపింది. బెంగళూరులోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ చేంజ్ (ISEC) చేసిన పరిశోధన ప్రకారం, ఈ పథకంలో ప్రభుత్వం పెట్టిన ప్రతి రూ.1కు వ్యవసాయ రంగానికి రూ.2.30 విలువైన అదనపు లాభం లభిస్తోంది.ఈ పథకం వల్ల రైతులకు తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు అందుతున్నాయి. దీంతో సాగు ఖర్చులు తగ్గి, వ్యవసాయం మరింత సులభంగా మారుతోంది. రైతులు అవసరమైన సమయంలో రుణం పొందడంతో పంటలను సమయానికి సాగు చేయగలుగుతున్నారు.
ఈ అధ్యయనం ప్రకారం, పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 2024-25 వరకు రైతులకు సుమారు రూ.1.87 లక్షల కోట్ల వడ్డీ రాయితీ లభించింది. దీంతో రైతులపై ఆర్థిక భారం గణనీయంగా తగ్గిందని నివేదిక వెల్లడించింది. రైతులు ఇప్పుడు ఒకే పంటపై ఆధారపడకుండా ఏడాదిలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పంటలు పండించే అవకాశం పొందుతున్నారు. సాగునీటి సౌకర్యాలు, తక్కువ వడ్డీ రుణాలు అందుబాటులో ఉండటంతో పంటల విస్తీర్ణం కూడా పెరిగింది. అంతేకాకుండా వివిధ రకాల పంటలను సాగు చేసే అవకాశాలు కూడా మెరుగయ్యాయి.
వ్యవసాయానికి అవసరమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, ఇతర ఇన్పుట్లను సరైన సమయంలో కొనుగోలు చేయడానికి కూడా ఈ రుణాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. సమయానికి రుణం చెల్లించే రైతులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఉండటంతో బ్యాంకులు కూడా మరింత నమ్మకంతో రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయి.
ఈ పథకం కేవలం పంటలకే పరిమితం కాలేదు. పాడి పరిశ్రమ, పశుపోషణ, చేపల పెంపకం వంటి అనుబంధ రంగాలకు కూడా ఇది మంచి మద్దతు ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో చేపల పెంపకానికి ఈ రుణాలు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయని అధ్యయనం తెలిపింది. రైతులకు మరింత సులభంగా రుణాలు అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కిసాన్ రిన్ పోర్టల్, జన సమర్థ్ పోర్టల్, ఈ-కేసీసీ, కృషికా వంటి డిజిటల్ సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అలాగే తాకట్టు లేకుండా పొందే రుణ పరిమితిని రూ.1.6 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షలకు పెంచింది.
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, 2025-26లో దేశవ్యాప్తంగా 7.28 కోట్ల కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఖాతాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా మొత్తం రూ.10.08 లక్షల కోట్ల రుణాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పథకం రైతుల ఆదాయం పెంచడంలో, వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.