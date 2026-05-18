Kitchen Budget-Saving Tips: నిత్యావసర ధరలు పెరిగినా నో టెన్షన్.. ఇవి పాటిస్తే మీ కిరాణా బిల్లు సగం తగ్గి..డబ్బు సేవ్ అయినట్టే..!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 18, 2026, 12:05 PM IST|Updated: May 18, 2026, 12:11 PM IST


Kitchen Budget-Saving Tips: నిత్యావసర ధరలు భారీగా పెరిగాయంటూ గగ్గోలు పెట్టే బదులు కాస్త తెలివితో ఆలోచించినట్లయితే  భారీగా పొదుపు చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లోని కిచెన్ లో తాగే నీళ్ల నుంచి.. రాత్రి పడుకోబోయే ముందు తాగే గ్లాసు పాల వరకు పొదుపుగా వాడినట్లయితే.. బిల్లును సగానికి సగం తగ్గించుకోవచ్చు. చాలా మంది తెలివైన మహిళలు చేస్తున్న పని ఇదే. నెలకు 10వేల వరకు అయ్యే కిరాణా బిల్లును తమ పొదుపు చిట్కాలతో సగానికి సగం తగ్గించుకుంటున్నారు. వారి సక్రెస్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందామా. 

కిరాణా సరుకులకు మార్కెట్ కు వెళ్లాలంటే సామాన్యులు భయపడుతున్నారు. వారానికి సరిపడా కూరగాయలు.. ఒక ఆయిల్ క్యాన్, కొంచెం గోధుమ పిండి.. పిల్లలు తినేందుకు బిస్కెట్లు..సాయంత్రం స్నాక్స్ కోసం శనగపిండి.. తీసుకుని బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గరకు వెళ్తే గుండె ఢమేల్ అంటోంది. బిల్లు చూసి జేబులు వెతుకోవల్సి వస్తోంది. ఏది ముట్టినా అగ్గి పిరం. ధరలు తగ్గడం కలే అయినప్పటికీ.. పెరుగుతున్న ధరలను కంట్రోల్లో చేసుకోవడం మన చేతిలో పనే. అయితే తినడం మానేయమంటారా? అసలు తినడమే వద్దంటారా? అలాంటి సలహాలు ఇవ్వము కానీ.. తెలివైన మహిళలు పాటిస్తున్న కొన్ని టిప్స్ మీకు చెబుతాము.. అవి ఫాలో అయితే చాలు. 

కూరగాయల కోసం అంగడికి.. కిరాణా సరుకుల కోసం సూపర్ మార్కెట్ కు వెళ్లినప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులతోపాటు తెలివైన అలవాట్లను ఫాలో అయితే చాలు.. రూపాయి వేస్ట్ కాకుండా నెలకు వేల రూపాయల డబ్బు మిగుల్చుకోవచ్చు. మార్కెట్ కు వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది చేసే అతిపెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే.. ఎలాంటి అవగాహన లేకుండానే నేరుగా కిరాణా దుకాణంలోకి వెళ్తుంటాం. అడుగు పెట్టింది చాలు మనకు నచ్చింది.. కంటికి మెచ్చింది కార్టులో వేసేస్తుంటాం. బిల్లు కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చాక బిల్లు చూసి బిక్కరముఖం వేస్తాం. 

అందుకే షాపింగ్ కు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరే ముందు మీ కిచెన్ లో ఇప్పుడు అత్యవసరంగా ఏం వస్తువులు అవసరం ఉన్నాయి అనేది ఓసారి చెక్ చేసుకోవాలి. వారం రోజుల పాటు చేసుకునే వంట గురించి ముందుగానే పక్కా ప్లాన్ ఉండాలి. ఆ వారానికి సరిపడా వస్తువులను ఒక చిట్టీపై రాసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను మరోసారి కొనకుండా.. అనవసరమైన వాటి డబ్బు వేస్ట్ చేయకుండా ఉంటుంది. 

ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి..సూపర్ మార్కెట్ కు పిల్లలను అస్సలు తీసుకెళ్లకూడదు. ఎందుకో తర్వాత తెలుసుకుందాం. సూపర్ మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టగానే మన కళ్లకు రకరకాల ఆఫర్లు చూపుతిప్పుకోనివ్వకుండా చేస్తాయి. పెద్ద ప్యాకెట్ కనిపిస్తే అబ్బా మస్తు లాభం అనుకుంటాం. కానీ అసలు ట్విస్ట్ అక్కడే  ఉంటుంది. చిన్న ప్రైస్ ట్యాగులపై కిలోకు వంద గ్రాములకు లేదా లీటర్ కు ఎంత ఖర్చు అనేది రాసి ఉంటుంది.   

ప్యాకేట్లు చూసేందుకు కాస్త డిఫరెంట్ గా కనిపించినా.. రెండు బ్రాండ్ల అసలు ధరను పోల్చేందుకు ఒక యూనిట్ ప్రైస్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు పెద్ద ఫ్యామిలీ ప్యాక్ కంటే చిన్న ప్యాకెట్లే తక్కువ ధర వస్తాయి. ఆ లెక్కలను చూస్తే మీరు అవాక్కవుతారు. నిత్యావసరాలను ఎక్కువ మొత్తంలో కొనడం వల్ల ఎక్కువ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఓ లాజిక్ ఉంది. బియ్యం, పప్పులు, మసాలాలు, నట్స్, క్లీనింగ్ లిక్విడ్స్  ఇవ్వన్నీ నిత్యం ఉపయోగిస్తాం. త్వరగా పాడుకాని వస్తువులు మాత్రమే ఎక్కువ మొత్తంలో కొనాలి. త్వరగా పాడైపోయే వస్తువులు.. ఎప్పుడో ఒకసాకి వాడే వస్తువులను ఎక్కువగా కొని ఎక్స్ పైరీ డేట్ దాటిపోయేలా చేసి డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. 

పిల్లలను వెంట పెట్టుకుని.. ఖాళీ కడుపుతో షాపింగ్ కు వెళ్తే ఉంటుంది మజా.. మామూలుగా ఉండదు. సరుకుల బిల్లు కంటే కడుపు నింపుకునే బిల్లే ఎక్కువ అవుతుంది. జంక్ ఫుడ్స్, ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ అన్నీ కొని తినాలనిపిస్తుంది. అవన్నీ కూడా అనవసర ఖర్చులు. ఇక పిల్లల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వారికి నచ్చినవి కొనాల్సిందే. లేదంటే సూపర్ మార్కెట్ అంతా ఒక్కటే గోల. తక్కువ ధర, క్వాలిటీ ఎక్కువగా ఉండే లోకల్ హోం బ్రాండ్స్ కొంటే బిల్లు ఇంకా తగ్గుతుంది. ధరలు పెరగడం మన చేతిలో లేనప్పటికీ.. బిల్లును తగ్గించుకునేలా మేనేజ్ చేయడం పనచేతిలో పనే. ధరలు పెరిగాయని గగ్గోలు పెట్టే బదులు.. ఎలా పొదుపుగా వాడుకోవాలో నేర్చుకుంటే.. చాలా డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. 

