  IPL 2026: ఆ ముగ్గురిపై కన్నేసిన కేకేఆర్.. మరి ముస్తాఫిజుర్ స్థానంలో రానున్న డేంజరస్ బౌల‌ర్ ఎవ‌రో..?

IPL 2026: ఆ ముగ్గురిపై కన్నేసిన కేకేఆర్.. మరి ముస్తాఫిజుర్ స్థానంలో రానున్న డేంజరస్ బౌల‌ర్ ఎవ‌రో..?

KKR: బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువుల‌పై జ‌రుగుతున్న దాడుల నేప‌థ్యంలో ఆ దేశ ఆట‌గాళ్ల‌పై ఐపీఎల్‌లో నిషేదం విధించాల‌నే డిమాండ్ల నేప‌థ్యంలో.. బీసీసీఐ కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. బంగ్లాదేశ్ ఆట‌గాడు ముస్తాఫిజుర్ రెహ‌మాన్‌ను రిలీజ్ చేయాల‌ని కేకేఆర్ యాజ‌మాన్ని బీసీసీఐ ఆదేశించింది. ఈ నేప‌థ్యంలో KKR జ‌ట్టు ముస్తాఫిజుర్‌ను విడుద‌ల చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.
ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్‌ను కేకేఆర్ జ‌ట్టు 9.20 కోట్ల‌కు కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పుడు అత‌డిని వ‌దిలివేయ‌డంతో ఐపీఎల్ 2026 కోసం కేకేఆర్ ఎవ‌రిని తీసుకుంటారు అన్న ఆస‌క్తి అంద‌రిలో నెల‌కొంది. అత‌డి స్థానంలో ఓ ముగ్గురు ఆట‌గాళ్ల రేసులో ఉన్న‌ట్లుగా తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న SA20 ఎడిషన్‌లో రిచర్డ్ గ్లీసన్ అత్యుత్తమ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు మూడు మ్యాచ్‌ల్లో 8 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ప్లేయర్ డెత్ ఓవర్లలో స్పెష‌లిస్ట్. ఇటీవల జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ తరపున ఒక మ్యాచ్‌ను గెలిపించడంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. ఇప్పటివరకు అత‌డు ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. గ్లీసన్ బేస్ ప్రైస్‌ రూ. 75 లక్షలుగా ఉంది. షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడిన వారిలో ఉన్నాడు కానీ వేలంలో అతని పేరు ఎప్పుడూ రాలేదు.  

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పేస‌ర్ ఫజల్హాక్ ఫారూఖీ ఎడ‌మ చేతి వాటం పేస‌ర్‌. అత‌డు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 కోసం అఫ్గానిస్తాన్ జ‌ట్టులో భాగంగా ఉన్నాడు. ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరపున ఆడాడు. 12 మ్యాచ్‌ల్లో ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక ఓవ‌రాల్‌గా 51 టీ20Iలలో 63 వికెట్లు తీశాడు. అతను వేలంలో అమ్ముడుపోలేదు.  

మరొక ఆటగాడు స్పెన్సర్ జాన్సన్ గాయంతో బాధ‌ప‌డుతున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే అత‌డు బిగ్‌బాష్‌కు దూరం అయ్యాడు. ఐపీఎల్ 2025 సీజ‌న్‌లో అత‌డు కేకేఆర్ త‌రుపున ఆడాడు. నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో ఒకే ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు. అయిన‌ప్ప‌టికి కూడా టీ20ల్లో అత‌డి రికార్డు మెరుగ్గానే ఉంది. 71 మ్యాచ్‌ల్లో 85 తీశాడు. అత‌డు ఫిట్‌నెస్ సాధిస్తే కేకేఆర్ మ‌రో ఛాన్స్ ఇవ్వొచ్చు.

మరి కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రిచర్డ్ గ్లీసన్, ఫజల్హాక్ ఫారూఖీ, స్పెన్సర్ జాన్సన్‌లలో ఒకరిని తీసుకుంటారా..? లేక ఈ ముగ్గురు బౌలర్లను కాకుండా మరో ఆటగాన్ని తమ జట్టులోకి చేర్చుకుంటారో చూడాలి.  

IPL 2026 KKR IPL Mustafizur Rahman Kolkata Knight Riders Richard Gleeson Spencer Johnson Fazalhaq Farooqi

