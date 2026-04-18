English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • KL Rahul: ముంబైలో రూ.20 కోట్ల ఫ్లాట్, గోవాలో విల్లా.. KL రాహుల్ అథియా శెట్టిల లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా?

KL Rahul: ముంబైలో రూ.20 కోట్ల ఫ్లాట్, గోవాలో విల్లా.. KL రాహుల్ అథియా శెట్టిల లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా?

See Pics Of Rs 20 Crores KL Rahul Luxury House Photos: క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఇల్లు ఎలా ఉందో చేశారా? ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముంబైలోని బాంద్రాలో లగ్జరీ ఇల్లు.. దాని విలువ అక్షరాల రూ.20 కోట్ల విలువ చేస్తుంది. ఈ అందమైన ఇంటిని చూశారా ?ఇక్కడ ఆయన భార్య అతియా శెట్టితో కలిసి దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కేఎల్ రాహుల్‌కు కేవలం బాంద్రాలో మాత్రమే కాదు.. గోవాలో కూడా 7000 చదరపు అడుగుల అందమైన విల్లా కూడా ఉంది. 
 
1 /10

ముంబై బాంద్రాలోని క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఇంటిని చూశారా? ఆయన ఇంటి ఇంటీరియర్ డిజైనర్ చూస్తే అందరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఇప్పటి వరకు క్రికెట్ పరంగా కేఎల్ రాహుల్‌కు ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నవారు ఇప్పుడు ఆయన ఇంటిని చూస్తే ఆ అందానికి ముగ్ధులైపోతారు. ముంబైలోని వాటర్ ఫ్రంట్ అపార్ట్మెంట్, బెంగళూరులోని గెస్ట్ హౌస్, గోవా అందమైన నిర్మాణ శైలిలో కట్టించారు.  

2 /10

ఈరోజు కేఎల్ రాహుల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముంబై బాంద్రా అపార్ట్మెంట్లో రూ.20 కోట్ల ఫ్లాట్ ని ఫొటోస్ చూద్దాం. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 

3 /10

 ముంబై బాంద్రా వేదికగా ఉన్న కేఎల్ రాహుల్ అతియా శెట్టితో కలిసిన ఉన్న ఈ ఇల్లు చూడటానికి ఎంతో విశాలంగా.. ప్రశాంత వాతావరణము కలిగి ఉంటుంది. లివింగ్ ఏరియా కూడా ఎంతో లగ్జరీగా విలాసవంతంగా ఉంది. ఇక్కడ ఇంటి పెయింట్ కూడా తెలుపు రంగులోనే ఉన్నాయి. దానికి తగ్గ ఫర్నిచర్ ఉంది.   

4 /10

ఈ ఇంటి ఫ్లోర్ కూడా చెక్కతో తయారు చేసింది. ఫ్యామిలీలకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చే నిరాడంబరంగా తెలుపు ప్యాలెట్ చెక్కతో చేసిన ఇంటీరియర్ మేళవింపుతో అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది.   

5 /10

బెంగళూరులో కూడా విశాలమైన బాల్కనీ ఉన్న ఇల్లు ఉంది. ఇక్కడి సహజమైన మట్టి వాసన ఆస్వాదించేలా కేఎల్‌ ఇంటిని ఎంచుకున్నారు. పట్టణ జీవింతానికి కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చి ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోరుకునేందుకు ఇది బెస్ట్ ప్లేస్.  

6 /10

కేఎల్‌ రాహుల్, అతియా శెట్టి సీ వ్యూ ఇంటిని చూస్తే ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది. అటువైపుగా వెళ్తున్న పక్షులు, సముద్రం, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం దృశ్యాలు ఎంతో ఆకర్షిస్తాయి.   

7 /10

కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో పూర్తిగా రాహుల్ బెంగళూరు ఇంటికే పరిమితమైన సంగతి తెలిసిందే. అక్కడ బాల్కనీలో జిమ్ చేస్తూ ఫిట్‌నెస్ సంబంధించిన ఫొటోస్ కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.  

8 /10

 కేఎల్ రాహుల్ అతియాలకు 7000 చదరపు అడుగుల విల్లా కూడా గోవాలో ఉంది. ఇది పర్యావరణానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే 2024లో వీళ్లు బాంద్రా అపార్ట్‌మెంట్‌కు మారారు. దీని విలువ రూ.20 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.  

9 /10

 అంతే కాదు కేఎల్ రాహుల్ ఎంతో తెలివిగా 7 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా థానేలో కొనుగోలు చేసి వార్తల్లోకి ఎక్కిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే బాలీవుడ్‌ నటుడు సునీల్ శెట్టి అల్లుడే కేఎల్ రాహుల్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిది వ్యాపార కుటుంబం, రియల్ ఎస్టేట్ ఫోలియో కలిగి ఉంది.   

10 /10

రాహుల్ అతియాశెట్టిలకు ఇటీవలే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. అయితే వారితో పాటు ఒక పెంపుడు కుక్క కూడా ఉంటుంది. దాని పేరు సింబా. ఈ ఇంటికి సంబంధించిన ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి

Next Gallery

Realme Narzo 80 Lite: కేవలం రూ.999కే Realme స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్!