KL Rahul: ముంబైలో రూ.20 కోట్ల ఫ్లాట్, గోవాలో విల్లా.. KL రాహుల్ అథియా శెట్టిల లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా?

See Pics Of Rs 20 Crores KL Rahul Luxury House Photos: క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఇల్లు ఎలా ఉందో చేశారా? ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముంబైలోని బాంద్రాలో లగ్జరీ ఇల్లు.. దాని విలువ అక్షరాల రూ.20 కోట్ల విలువ చేస్తుంది. ఈ అందమైన ఇంటిని చూశారా ?ఇక్కడ ఆయన భార్య అతియా శెట్టితో కలిసి దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కేఎల్ రాహుల్కు కేవలం బాంద్రాలో మాత్రమే కాదు.. గోవాలో కూడా 7000 చదరపు అడుగుల అందమైన విల్లా కూడా ఉంది.
ముంబై బాంద్రాలోని క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఇంటిని చూశారా? ఆయన ఇంటి ఇంటీరియర్ డిజైనర్ చూస్తే అందరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఇప్పటి వరకు క్రికెట్ పరంగా కేఎల్ రాహుల్కు ఫ్యాన్స్ ఉన్నవారు ఇప్పుడు ఆయన ఇంటిని చూస్తే ఆ అందానికి ముగ్ధులైపోతారు. ముంబైలోని వాటర్ ఫ్రంట్ అపార్ట్మెంట్, బెంగళూరులోని గెస్ట్ హౌస్, గోవా అందమైన నిర్మాణ శైలిలో కట్టించారు.
ఈరోజు కేఎల్ రాహుల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముంబై బాంద్రా అపార్ట్మెంట్లో రూ.20 కోట్ల ఫ్లాట్ ని ఫొటోస్ చూద్దాం. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ముంబై బాంద్రా వేదికగా ఉన్న కేఎల్ రాహుల్ అతియా శెట్టితో కలిసిన ఉన్న ఈ ఇల్లు చూడటానికి ఎంతో విశాలంగా.. ప్రశాంత వాతావరణము కలిగి ఉంటుంది. లివింగ్ ఏరియా కూడా ఎంతో లగ్జరీగా విలాసవంతంగా ఉంది. ఇక్కడ ఇంటి పెయింట్ కూడా తెలుపు రంగులోనే ఉన్నాయి. దానికి తగ్గ ఫర్నిచర్ ఉంది.
ఈ ఇంటి ఫ్లోర్ కూడా చెక్కతో తయారు చేసింది. ఫ్యామిలీలకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చే నిరాడంబరంగా తెలుపు ప్యాలెట్ చెక్కతో చేసిన ఇంటీరియర్ మేళవింపుతో అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది.
బెంగళూరులో కూడా విశాలమైన బాల్కనీ ఉన్న ఇల్లు ఉంది. ఇక్కడి సహజమైన మట్టి వాసన ఆస్వాదించేలా కేఎల్ ఇంటిని ఎంచుకున్నారు. పట్టణ జీవింతానికి కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చి ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోరుకునేందుకు ఇది బెస్ట్ ప్లేస్.
కేఎల్ రాహుల్, అతియా శెట్టి సీ వ్యూ ఇంటిని చూస్తే ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది. అటువైపుగా వెళ్తున్న పక్షులు, సముద్రం, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం దృశ్యాలు ఎంతో ఆకర్షిస్తాయి.
కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో పూర్తిగా రాహుల్ బెంగళూరు ఇంటికే పరిమితమైన సంగతి తెలిసిందే. అక్కడ బాల్కనీలో జిమ్ చేస్తూ ఫిట్నెస్ సంబంధించిన ఫొటోస్ కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
కేఎల్ రాహుల్ అతియాలకు 7000 చదరపు అడుగుల విల్లా కూడా గోవాలో ఉంది. ఇది పర్యావరణానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే 2024లో వీళ్లు బాంద్రా అపార్ట్మెంట్కు మారారు. దీని విలువ రూ.20 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
అంతే కాదు కేఎల్ రాహుల్ ఎంతో తెలివిగా 7 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా థానేలో కొనుగోలు చేసి వార్తల్లోకి ఎక్కిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే బాలీవుడ్ నటుడు సునీల్ శెట్టి అల్లుడే కేఎల్ రాహుల్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిది వ్యాపార కుటుంబం, రియల్ ఎస్టేట్ ఫోలియో కలిగి ఉంది.
రాహుల్ అతియాశెట్టిలకు ఇటీవలే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. అయితే వారితో పాటు ఒక పెంపుడు కుక్క కూడా ఉంటుంది. దాని పేరు సింబా. ఈ ఇంటికి సంబంధించిన ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి