KL Rahul: ఐపీఎల్ టీమ్ కెప్టెన్లపై కేఎల్ రాహుల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నాడంటే..?

KL Rahul Comments: ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కోసం అన్ని జట్లు రెడీ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్లో కెప్టెన్లు ఎదుర్కొనే మానసిక, శారీరక ఒత్తిడిపై.. భారత స్టార్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్తో పోలిస్తే.. ఐపీఎల్లో కెప్టెన్లు ఎదుర్కొనే స్ట్రెస్ మాటల్లో చెప్పలేనిదన్నాడు. ఐపీఎల్ రెండు నెలల టోర్నీ ముగిసేనాటికి.. 10 నెలల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడినంతకంటే ఎక్కువగా కెప్టెన్లు ఒత్తిడికి గురవుతారని చెప్పాడు. దీంతో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రాహుల్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
2022 నుండి 2024 మధ్య లక్నో సూపర్ జెయింట్స్కు కెప్టెన్ గా వ్యవహరించిన కేఎల్ రాహుల్.. తన కెప్టెన్సీ రోజుల్లో ఎవరూ బయటకు చెప్పని అనేక విషయాలను ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నాడు. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యాల నుంచి వచ్చే నిరంతర ఒత్తిడి కీలకమైన విషయమని కేఎల్ రాహుల్ చెప్పాడు.
క్రీడల గురించి తెలియని వ్యక్తులు మ్యాచ్ వ్యూహాల గురించి పదేపదే క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల.. కెప్టెన్లు మానసికంగా పూర్తిగా అలసిపోతారన్నారు. మళ్లీ వారు అడిగే ప్రశ్నలు కూడా సంబంధం లేకుండా ఉంటాయన్నాడు రాహుల్. ఎందుకు అతను ఆడాడు..? ప్రత్యర్థి 250 పరుగులు చేస్తే.. మన టీమ్ ఎలా 120కే ఆగిపోయింది..? వంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మీటింగ్ లో ఎదురవుతాయని రాహుల్ వివరించాడు.
కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ వింటుంటే తమపై విచారణలాంటివిగా అనిపిస్తాయని రాహుల్ తెలిపాడు. అయితే అంతర్జాతీయ జట్టులో కెప్టెన్సీ చేయడం సులభమన్నాడు. అక్కడ ప్రశ్నల కంటే అవగాహన ఎక్కువగా ఉంటుందని.. కోచ్లు, సెలెక్టర్లు ఆటలోని సున్నితమైన వ్యూహాలు అర్థం చేసుకునే వారు కాబట్టి నిర్ణయాలను వివరించడం ఈజీ అని రాహుల్ తెలిపాడు. అలాగే క్రీడా నేపథ్యం లేని వారిని నమ్మించడం చాలా కష్టమన్నాడు.
2024 ఐపీఎల్ లో SRHపై ఘోర ఓటమి తర్వాత LSG యజమాని సంజీవ్ గోయెంకా గ్రౌండ్ లోనే రాహుల్తో చేసిన తీవ్రమైన చర్చ అప్పట్లో నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేసింది. ఆ వీడియోలు వైరల్ కావడంతో రాహుల్పై ఫుల్ స్ట్రెస్ పెరగగా.. ఆ సీజన్ తర్వాత రాహుల్ ఫ్రాంచైజీ నుంచి విడిపోయాడు.
ఇక 2025 మెగా వేలంలో కేఎల్ రాహుల్ ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.14 కోట్లకు తీసుకుంది. అయితే ఆ సీజన్ లో రాహుల్ మాత్రం కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం కేఎల్ రాహుల్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో దుమారం రేపుతున్నాయి. చాలా మంది క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ రాహుల్ కు మద్దతు తెలుపుతూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.