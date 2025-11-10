English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tilak Varma: టీమ్ ఇండియా తిలకం.. క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?

Tilak Varma: టీమ్ ఇండియా తిలకం.. క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?

Young Sensation Tilak Varma Net Worth And Assets At 23 Years Old: భారతమాతకు ఆసియా కప్‌లో తిలకం దిద్దిన క్రికెటర్‌, తెలంగాణ యువ కెరటం తిలక్ వర్మ 23 ఏళ్లలోకి అడుగుపెట్టాడు. తిలక్‌ బర్త్‌ డే సందర్భంగా అతడి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం. 
1 /5

భారత పేసర్, తెలంగాణ క్రికెటర్‌ తిలక్ వర్మ నవంబర్‌ 8వ తేదీన పుట్టాడు. ఆసియా కప్‌లో అదరగొట్టిన తిలక వర్మ 23వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. బర్త్‌ డే సందర్భంగా తోటి క్రికెటర్లు, క్రీడా దిగ్గజాలు.. వివిధ రంగాల ప్రముఖులు తిలక్‌ వర్మకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

2 /5

తిలక్ వర్మ ప్రస్తుతం భారత జట్టు తరఫున ఎమర్జింగ్‌ ప్లేయర్‌గా సత్తా చాటుతున్నాడు. ఇటీవల బర్త్‌ డే పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా తిలక్‌ వర్మ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఆస్తులు, జీతం, బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, కార్లు, అమ్మాయిలతో సంబంధాలు ఏమిటో ఆ వివరాలు చూద్దాం.

3 /5

బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్‌లో తిలక్‌ర్మ సీ కేటగిరీ కలిగి ఉన్నాడు. అంటే సంవత్సరానికి కోటి రూపాయల జీతం లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడితే తిలక్‌ వర్మకు రూ.3 లక్షల జీతం లభిస్తుంది. ఐపీఎల్‌లో 2022 వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడాడు. ముంబై రూ.1.70 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా.. 2025 ఐపీఎల్ మెగా వేలంలో మరోసారి ముంబై కొనుగోలు చేయగా.. రూ.8 కోట్లు చెల్లించుకుంది.

4 /5

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తిలక్‌వర్మకు 3 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్లు ఉండగా.. కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా ఆదాయం పొందుతున్నాడు. సోషల్ మీడియా ద్వారా రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు. హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తున్న తిలక్‌ వర్మకు ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.

5 /5

మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఎస్-క్లాస్, బీఎమ్‌డబ్ల్యూ 7-సిరీస్ కార్లు తిలక్‌ వర్మ వద్ద ఉన్నాయి. తిలక్ వర్మ వ్యక్తిగత ఆస్తుల విలువ రూ.5 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని భావించవచ్చు. నిలకడగా భారత జట్టుకు ఆడితే తిలక్‌ ఆస్తులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇంకా 23 ఏళ్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి భవిష్యత్‌లో మరింత సంపాదించే అవకాశం ఉంది.

Tilak Varma Net Worth And Assets cricket sports Hyderabad Telangana Tilak Varma News In Telugu Tilak Varma Birthday

Next Gallery

Samantha: సమంత కుటుంబాన్ని విడగొట్టిందంటూ నెటిజన్స్ సంచలన కామెంట్స్.. ఇంతకీ ఏమైందంటే..?